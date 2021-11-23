/662749/دوري-أبطال-أوروبا-تشافي-يعلن-عن-تشكيل-برشلونة-لمواجهة-بنفيكا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيلة فريقه لمواجهة بنفيكا ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى برشلونة للفوز اليوم لحجز بطاقة الترشح الثانية مع بارين ميونخ الذي تأهل بشكل رسمي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 6 نقاط ، بينما يأتي بنفيكا ثالثاً بأربعة نقاط.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: رونالد أروجوا، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، نيكو جونواليس

خط الهجوم: يوسف ديمير، ممفيس ديباي، جافي.

ويدخل برشلونة المباراة تحت القيادة الفنية لمدربه الجديد تشافي هيرنانديز، والتي ستكون تاريخية بطبيعة الحال لأنها المباراة الأولى لأسطورة "البلوجرانا" كمدرب في دوري الأبطال.

موقف الفريقين في المجموعة

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، جمعها من الفوز على دينامو كييف في الجولتين الثالثة والرابعة، بعد أن بدأ الموسم بالخسارة أمام بايرن ميونخ وبنفيكا بنتيجة 3-0 في المباراتين.

فيما يدخل بنفيكا اللقاء محتلًا المركز الثالث في الترتيب برصيد أربع نقاط، بعد تعادل في الجولة الأولى أمام دينامو كييف، ثم الفوز على برشلونة، والخسارة ذهابًا وإيابًا أمام بايرن ميونخ في الجولتين الماضيتين.

القنوات الناقلة

وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة برشلونة وبنفيكا على beIN Sports Premium 1.

وقع تشافي هيرنانديز على عقود تدريب برشلونة الإسباني داخل أرضية ملعب "كامب نو"، في حضور خوان لابورتا رئيس النادي، وأمام أعداد غفيرة من عشاق وجماهير الفريق الكتالوني.

تشافي هيرنانديز

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لفريق السد القطري، عن خطته مع برشلونة في الفترة المقبله، بعد الإتفاق بين الطرفين، على توليه تدريب الفريق الكتلوني في الفترة المقبلة.

وقال تشافي في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: "متحمس للغاية، المشروع لدينا طويل الأمد، نسعى للقيام بأشياء عظيمة".