العنانى يتابع التجهيزات النهائية استعدادا لافتتاح طريق الكباش

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، معابد الأقصر والكرنك للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى للتجهيزات النهائية الخاصة بفعالية "الأقصر...طريق الكباش"، فى إطار الزيارات المكثفة التى يقوم بها الوزير لمدينة الأقصر تمهيدا لفعالية "الأقصر...طريق الكباش" والتى ستقام يوم الخميس المقبل للترويج السياحى لمدينة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.





وقد رافقه خلال الجولة مساعدى الوزير لكل من المشروعات والمشرف على القاهرة التاريخية، والشئون الفنية، والمشرف العام على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، ومدير عام آثار مصر العليا، ومدير عام آثار الأقصر، ومدير عام آثار الكرنك.

وخلال جولته بمعابد الكرنك التقى وزير السياحة والآثار بمجموعة من السائحين من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا والذين حرصوا على التحدث والتقاط الصور التذكارية معه، كما أعربوا عن استمتاعهم بزيارة مصر وخاصة مدينة الأقصر للاستمتاع بجوها الدافئ المشمس وبالمناظر الطبيعية الخلابة، بالإضافة إلى التعرف على الحضارة المصرية العريقة ومشاهدة الآثار المصرية المتنوعة والمتميزة، كما أعربوا عن شغفهم لمشاهدة فعالية "الأقصر...طريق الكباش" من قلب الحدث.

كما أشادوا بالإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها فى الفنادق التى يقيمون بها وفى كافة المواقع الأثرية والمتاحف التى قاموا بزيارتها والتى ساهمت فى شعورهم بالطمأنية والأمان خلال هذه الزيارة، مؤكدين على أن المقصد السياحى المصرى يعد من أجمل وآمن المقاصد السياحية فى العالم.

ومن جانبه أكد الوزير على أن مصر ترحب بالسائحين من كافة دول العالم وجاهزية المقصد السياحى المصرى لاستقبال السائحين خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتم تطبيقها بكل دقة وصرامة لضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحى، متمنيا لهم إقامة سعيدة وممتعة خلال زيارتهم لمصر.

يذكر أن فعالية "الأقصر...طريق الكباش"، ستبهر العالم بالجمال والمقومات السياحية والأثرية التى تتمتع بها مدينة الأقصر كما أنها ستلقى الضوء على الحضارة المصرية العريقة، خاصة فى ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر وترميم قاعة الـ 14 عمود بمعبد الأقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ"بطريق الكباش".