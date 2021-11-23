وزيرة التجارة تثمن نجاح أعمال قمة الكوميسا الـ21

جدة - نرمين السيد - أشادت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بنجاح أعمال قمة الكوميسا الـ(21) التى انعقدت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة وشهدت تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، ثم إطلاقه لاستراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، فى حضور ممثلى الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية.





وقالت جامع - فى بيان لوزارة التجارة والصناعة مساء اليوم - إن أجندة القمة زخرت بالعديد من الفعاليات التى تضمنت استعراض عدد من التقارير الهامة حول موضوعات التكامل الاقتصادى ذات الأولوية وموقف جائحة كورونا فى الإقليم، والمجلس الوزارى الـ42 للكوميسا الذى انعقد يوم 9 نوفمبر الجارى، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذى انعقد الأسبوع الماضى، وحالة التكامل الاقتصادى فى الإقليم، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وتقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامى والابتكار. وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة اضطلعت بدور محورى فى عقد القمة سواء من خلال الإعداد والترتيب لفعاليات القمة أو بصياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا، بالتعاون مع مختلف الوزارات، مشيدة فى هذا الإطار بجهود فريق عمل جهاز التمثيل التجارى برئاسة الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس الجهاز لدورهم الهام فى إنجاح القمة.

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