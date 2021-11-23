إقبال كبير من الزائرين لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف هيوستن (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل معرض رمسيس وذهب الفراعنة، على أنغام الهارب الساحرة، بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية زائريه الذين تدفقوا من أنحاء مدينة هيوستن لمشاهدة الآثار المصرية العظيمة.





وشهد المعرض خلال الأيام الأولى من افتتاحه، إقبالا كبيرا من الزائرين من مختلف الفئات العمرية، حيث تم حجز وبيع 8000 تذكرة فى الساعات الأولى من افتتاح المعرض فى اليوم الأول فقط، ومن المتوقع أن يزور المعرض 700 ألف زائر.

وأوضح د. مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الوفد المصرى الممثل من وزارة السياحة والآثار قام باستقبال الزائرين، لافتا إلى أن زائرى المعرض أعربوا عن انبهارهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية وخاصة الأطفال والذين أكدوا لأسرهم رغبتهم فى زيارة مصر.

ومن جانبها قالت الأستاذة لمياء كامل مساعد الوزير للترويج السياحى أن الجناح السياحى المصرى الذى تم توفيره بالمعرض شهد اقبالا كبيرا أيضا من زوار المتحف ككل والذين قاموا باستخدام الـ QR code الموضح على اللوحة الرئيسية الموجودة بالجناح، والذى يتيح لهم الدخول على الموقع الترويجى لمصر على منصات التواصل الاجتماعى، لمعرفة مميزات المقصد السياحى المصرى، وما يتمتع به من أنماط ومنتجات متنوعة.

وأكدت أن زائرى متحف هيوستن أبدوا تحمسهم لزيارة مصر وخاصة فى فصل الشتاء، حيث قامت باستعراض الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة للمقصد السياحى المصرى وما قامت به وزارة السياحة والآثار من جهد بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى لاستحداث خط طيران مباشر بين شرم الشيخ والأقصر لربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية، فى إطار خلق منتج سياحى جديد متكامل.

يذكر أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة يضم 181 قطعة أثرية تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة وخاصة فى عصور الدولة الوسطى والحديثة وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلى وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وتماثيل لبعض المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

هذا ومن المقرر أن يتم عرض فعالية "الأقصر... طريق الكباش" المقرر لها يوم 25 نوفمبر من خلال شاشات العرض التى يضمها الجناح المصرى المقام به المعرض.