وزير التجارة والصناعة الزامبى: مصر تتمتع بالتطور فى الكثير من المجالات

جدة - نرمين السيد - وأضاف مولينجا، خلال لقائه فى برنامج مال وأعمال المذاع على قناة اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل على تطوير التجارة بشكل آمن فى ظل جائحة "كورونا"، لافتا إلى أن جميع الدول لديها نقاط قوة.

وأكد مولينجا، أن بلاده لديها نقاط ضعف ويمكن أن تساعدها مصر لتصبح نقاط قوة حيث أن مصر تتمتع بالتطور فى الكثير من المجالات.

وأوضح تشابوكا مولينجا، إن الدول المشاركة فى قمة الكوميسا إذا اتحدت لن يستطيع أحد إيقافه ولذلك فإن حكومتنا وحكومة مصر يركزان على التجارة البينية بين دول الكوميسا.

وأشاد بالتطور الكبير الذى تشهده مصر حاليا وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تم إنشاؤها وفق أحدث طراز عالمى، لافتا فى هذا الإطار إلى حرص بلاده على نقل الخبرة المصرية الرائدة فى هذا المجال إلى دولة زامبيا.

وأشار إلى أن بلاده ترتبط بعلاقات قوية وممتدة لسنوات طويلة مع مصر، مشيرا إلى أن العلاقات طيبة للغاية بين القيادتين السياسيتين الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس زامبيا هاكيندى هيشيليما.