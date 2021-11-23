إنفوجراف.. المستندات المطلوبة لتوصيل المرافق للعقارات المخالفة

جدة - نرمين السيد - ويتطلب توصيل المرافق (شهادات المطابقة) للعقارات المخالفة والمقامة بدون ترخيص فى ظل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد تقديم بعض المستندات يوضحها الإنفوجراف التالى: وتستمر المراكز التكنولوجية للأحياء على مستوى الجمهورية فى تلقى طلبات توصيل المرافق من قبل المواطنين من أصحاب الأوضاع القانونية المختلفة "قانونى - مخالف - صاحب طلب تصالح".

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