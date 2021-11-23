الأوقاف: لا صحة لتحميل كهرباء المساجد على المصلين

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الأوقاف على أنه لا صحة لما ذكرته بعض المواقع من تحميل فاتورة كهرباء المساجد للأهالى، مشددة على أنه لا أساس من الصحة لهذه الأخبار، ولا توجد أى تعليمات جديدة فى هذا الشأن على الإطلاق.





وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أن المنشور الصادر عن الإدارة المركزية للشئون المالية لم يتعرض على الإطلاق من قريب أو بعيد لعملية دفع الفواتير على الإطلاق، وإنما هى تعليمات بشأن التعاون مع المختصين فى وزارة الكهرباء بشأن الانتهاء من تركيب العدادات مسبقة الدفع، ضبطًا للنظام المحاسبى بين الأوقاف والكهرباء، وبحيث يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أيًّا كان استخدامها (سكنًا أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أى نشاط إدارى أو تجارى أو خلافه) قيمة استهلاكهم للكهرباء وكذلك المياه والغاز.

وأضافت وزارة الأوقاف، أن المنشور يتعلق بآلية التحول من نظام العدادات القديمة إلى العدادات مسبقة الدفع وفق الخطة المشتركة بين الأوقاف والكهرباء والتى تم تطبيقها فى أكثر من 95% من المساجد، وجار استكمال ما تبقى منها بنفس النظام الذى تتم فيه المحاسبة الكاملة على الاستهلاك، من خلال مصادقة الأوقاف على الاستهلاك، وبما يضمن عدم انقطاع الكهرباء عن المسجد على أية حال.

وتابعت وزارة الأوقاف قائلة : إن تخصيص عدادين أحدهما للإنارة والآخر للمكيفات يتعلق بالمساجد التى تبنى جديدًا أو تلك التى يُراد تركيب مكيفات بها لم تكن موجودة من قبل ولا تحتملها توصيلات الكهرباء الحالية للمسجد، أما بالنسبة لملحقات المساجد من (دور مناسبات أو دور حضانة أو مستوصفات طبية أو ملحقات سكنية) فإنه لابد من تركيب عداد كهرباء ومياه وغاز مستقل لها، ليتحمل المستفيد استهلاكه منها، ولا يُحمَّل ذلك على استهلاك المسجد ولا على عداد المسجد مسبوق الدفع.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه إذا كانت الوزارة قد أعلنت منذ أيام قلائل عن رفع صناديق التبرعات من المساجد لضبط وحوكمة عملية التبرع، والحفاظ على الشكل الحضارى الذى يليق بالدولة المصرية، فإنها تؤكد أنها مستمرة بفضل الله تعالى وبفضل ما توفره الدولة من رعاية لدور العبادة فى أدائها والتزاماتها فى خدمة بيوت الله (عز وجل) عمارة و إحلالا وتجديدًا وصيانة وفرشًا.

وأكدت أن ما تم تنفيذه من الإحلال والتجديد والصيانة والفرش لبيوت الله (عز وجل) من 2014 حتى تاريخه أرقام غير مسبوقة فى خدمة بيوت الله (عز وجل) ، و هو ما تعلن عنه تباعًا وتفصيلًا على موقع الوزارة الرسمى، ويكفى أن الوزارة افتتحت فى عام واحد أكثر من ألف وسبعمائة مسجد منها أكثر من ألف وخمسمائة مسجد بناء كاملا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا، وهو رقم وإنجاز غير مسبوق فى تاريخ عمارة المساجد، ولا نعلم أى دولة فى العالم قديما ولا حديثا قامت بتشييد هذا العدد من المساجد فى عام واحد .