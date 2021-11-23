جدة - نرمين السيد - ويقام المهرجان فى ورته الثالثة تحت شعار "ذهب مصر السائل"، وانتهت التجهيزات الخاصة بالعارضين، حيث حرصت وزارة الزراعة على توفير كل سبل الدعم. والتقى رئيس قطاع الارشاد الزراعى، وعدد من العارضين، لافتا الى أهمية هذا المعرض، والذى يشارك فيها أكثر من 100 عارض هذا العام، حيث يسهم فى فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، وتبادل الخبرات بين منتجى العسل لخلق فرص للتعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية، البنوك، المؤسسات العالمية المتخصصة، المجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير الصناعة والإنتاج المحلى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ذهب مصر السائل.. مهرجان العسل يستعد لاستقبال زواره «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.