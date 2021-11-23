متحدث الكهرباء : بدأنا العمل على إنشاء محطات التغذية للمونوريل

أكد المهندس أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ،أن الوزارة بدأت العمل على إنشاء كافة محطات التغذية للمونوريل، وتوقيع التعاقدات الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية للمونوريل .

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المونوريل هو نوعية جديدة ونقلة نوعية لوسائل المواصلات فى مصر، بما يتوافق مع البيئة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وما تمثله من نقلة لكافة المجالات في مصر.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إلى أن محطات المحولات الخاصة بالمونوريل تؤكد أن البنية التحتية تم تقويتها فى مجال الكهرباء، ونرى ترجمة ذلك في كل أوجه التنمية ومنها وسائل المواصلات الحديثة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إلى هناك محطات خاصة بقطار المونوريل لتغذية هذا المرفق الهام، ويتم العمل على الانتهاء منه لكل الخطوط الخاصة بقطار المونوريل خلال الأشهر المقبلة، وجارى العمل على الانتهاء منه.