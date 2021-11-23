أكد المهندس أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ،أن الوزارة بدأت العمل على إنشاء كافة محطات التغذية للمونوريل، وتوقيع التعاقدات الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية للمونوريل .
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المونوريل هو نوعية جديدة ونقلة نوعية لوسائل المواصلات فى مصر، بما يتوافق مع البيئة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وما تمثله من نقلة لكافة المجالات في مصر.
ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إلى أن محطات المحولات الخاصة بالمونوريل تؤكد أن البنية التحتية تم تقويتها فى مجال الكهرباء، ونرى ترجمة ذلك في كل أوجه التنمية ومنها وسائل المواصلات الحديثة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إلى هناك محطات خاصة بقطار المونوريل لتغذية هذا المرفق الهام، ويتم العمل على الانتهاء منه لكل الخطوط الخاصة بقطار المونوريل خلال الأشهر المقبلة، وجارى العمل على الانتهاء منه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث الكهرباء : بدأنا العمل على إنشاء محطات التغذية للمونوريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.