إعلاميون وكتاب وفنانون وشخصيات عامة فى عزاء أسماء مصطفى

حرص العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والإعلاميين والفنانين في عزاء الإعلامية الراحلة، زوجة الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، بمسجد الشرطة بأكتوبر.

شارك فى العزاء كل المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، والنائب عبد الهادي القصبي ، والنائبة مي كرم جبر ، والنائب محمد تيسير مطر، والنائب أكمل نجاتي، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، وآخرين من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ومحمد أنور السادات ، رئيس حزب الاصلاح والتنمية.

كما شارك هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعضو تنسيقية شباب الاحزاب ، والمحامي خالد ابو بكر، والفنان خالد سليم، وعلاء الشربيني ، واسلام الشاطر ، وخالد مرسي رئيس قناة اكسترا نيوز ، والبرت شفيق، رئيس مجموعة قنوات on ، والاعلامي عمرو الليثي ، والاعلامي عمرو خليل ، والاعلامي همام مجاهد، والإعلامي احمد ابو زيد، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد ، والكاتب الصحفي عادل السنهوري وغيرهم من الاعلاميين والكتاب.

كما حضر الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والنائب محمود بدر، والنائب حسام الخولي، والنائب أشرف حاتم، وعدد من النواب، والكاتب الصحفي خالد صلاح، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفي عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، والإعلامي رامي رضوان، والاعلامية ريهام السهلي ، والدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وغيرهم من الشخصيات العامة والسياسية.

وغيب الموت الإعلامية أسماء مصطفى، زوجة الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، صباح أمس، الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ أعلن النائب عن وفاة زوجته عن طريق كتابة منشور على فيسبوك، قال فيه «انكسر ظهري، وفطر قلبي، ولن أقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».