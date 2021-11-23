رونالدو يواصل التألق .. قاد مانشستر يونايتد للتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صور

أهدى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد بطاقة التأهل الى الدور التالي (دور الـ16) من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021 / 2022 إثر تسجيله هدف في المباراة التي جمعته ضد فياريال الاسباني والتي انتهت لصالح الشياطين الحمر بنتيجة 2 / 0، ضمن منافسات الخامسة لدور المجموعات.

جاء هدفي عن طريق كريستيانو رونالدو وجادون سانشو في الدقيقتين 78، و90 على التوالي من عمر اللقاء بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل الايجابي سلبياً في المباراة.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في أرقام كرة القدم حيث سجل كريستيانو رونالدو الآن كل من الأهداف الأربعة الأخيرة لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، وهو أول لاعب يسجل أربعة أهداف متتالية للنادي في المسابقة منذ واين روني في مارس 2010.

أضافت الشبكة أن كريستيانو رونالدو هو أول لاعب يسجل في كل مباراة من مباريات فريق إنجليزي في أول خمس مباريات في موسم واحد في كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا (باستثناء التصفيات).

فياريال ضد مانشستر يونايتد

وبذلك يحتل فريق مانشستر يونايتد صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في تشامبيونزليج، برصيد 10 نقاط، ويأتى خلفاً له فياريال برصيد 7 نقاط فقط.

وخاض مانشستر يونايتد مباراة اليوم، وسط حالة من الإرتباك والتخبط، بعد إقالة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير بسبب سلسلة النتائج السلبية وأخرها الخسارة أمام واتفورد برباعية مذلة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ولا تزال أصداء إقالة سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد، تؤثر بالسلب على غرفة ملابس الشياطين الحمر، خاصة وأن هناك مؤيد ومعارض من اللاعبين لقرار رحيله من قبل إدارة النادي.

وكان فريق فياريال قد خسر أمام مان يونايتد 1-2 في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

رونالدو يحتفل بهدفه

كريستيانو رونالدو

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فياريال أمام يونايتد