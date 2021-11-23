نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تكشف عن تطور مفاجئ في درجات الحرارة وتعلن تفاصيل حالة الطقس في البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت هيئة الأرصاد الجوية اليوم عن تطور مفاجئ في درجات الحرارة على مستوى البلاد بداية من غدا الأربعاء 24 نوفمبر حتى الإثنين 29 نوفمبر. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير لها اليوم الثلاثاء. إن البلاد سوف تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. بداية من غدا الأربعاء. حيث توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية. مائل قليلا إلى الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد خلال الفترة القادمة

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد. من وجود شبورة مائية كثيفة خلال الفترة القادمة في الصباح الباكر وخاصة في الفترة من الخامسة صباحا إلى السابعة صباحا على بعض الطرق الرئيسية. وخاصة الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ويكون الطقس باردا ليلا على معظم الأنحاء.

حالة الملاحة الجوية بداية من غدا الأربعاء

أما عن حالة الملاحة الجوية على مستوى البلاد وأشار الخبراء الى ان حالة البحر المتوسط سوف تكون معتدلة الى مضربه. وتوقع الخبراء الى ارتفاع الموج من واحد ونصف متر إلى مترين ونصف. والرياح شماليه شرقيه. اما بالنسبة الى حالة الملاحة في البحر الأحمر تكون معتدلة. ويكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين. وتكون الرياح شمالية غربية.

توقعات هيئة الأرصاد عن نسبة الرطوبة في البلاد

انا عن نسبة الرطوبة في البلاد فقد أشار الخبراء إلى أن نسبة الرطوبة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون 86% في المائة للعظمى و 30 % للصغرى. أما عن نسبة الرطوبة في السواحل الشمالية فتصل إلى 90 % في المائة للعظمى و40% في المائة للصغرى. وفى شمال الصعيد تكون 40 % للعظمى و 25 %للصغرى. وتكون نسبة الرطوبة فى جنوب الصعيد 30 % للعظمى و 15 %للصغرى.

درجات الحرارة المتوقعة بداية من غدا الأربعاء

وتتراوح درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ما بين 24 العظمى 16 الصغرى. وتكون درجات الحرارة على الإسكندرية ما بين 23 العظمى 14 الصغرى. ودرجات الحرارة على شرم الشيخ 27 العظمى 19 الصغرى. وعلى الغردقة 27 للعظمى و 13 للصغرى. واسوان من 28 العظمى 15 الصغرى. وقتاه من 27 للعظمى و 13 للصغرى. والأقصر ما بين 28 للعظمى و 13 للصغرى. في حين تكون على سوهاج ما بين 26 للعظمى و 14 للصغرى. ومرسى علم 27 العظمى و17 الصغرى .الزقازيق 24 العظمى 15 الصغرى. بورسعيد ودمياط والمنصورة 23 العظمى 15 الصغرى.