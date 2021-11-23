طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري والرسوم المطلوبة

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محمد سياف - ابو ظبي - بدأ البحث مؤخرًا عن طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري بعد موافقة مجلس النواب على التقرير الخاص باللجنة المشتركة من قبل اللجنة التشريعية واللجنة الدستورية وهيئة مكتب الموازنة والخطة على العمل بإيقاف العمل لفترة بقانون رقم 186 لعام 2020 على أن يتم تعديل عدد من الأحكام القانونية لرقم 114 لعام 1946 لإجراء عملية تنظيم للشهر العقاري إلى يوم 30 يونيو 2020، لذا سنتعرف في هذا المقال عن خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري والرسوم والشروط المطلوبة.

خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري

تكمن خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري؛ ذهاب كلا الطرفين للتسجيل في الشهر العقاري بصورة مباشرة، أو يمكن ذهاب المشتري بمفرده ومعه مستند يوضح توكيل البائع له بالتسجيل، وإليكم الخطوات المتبعة بعد ذلك:

قدم طلب تسجيل إلى مأمورية الشهر العقاري مضاف إليه بيانات التكليف الضريبي وبيانات الملكية وغيرها من المستندات التي تثبت ذلك.

يجب إجراء كشف مساحي حديث إذ لم يتوافر آخر قديم أو ظهرت أي تغيرات لدى أوصاف العقار.

وسيتم مراجعة الطلب المقدم ومنحه مقبول كي يتم إشهاره.

يقوم صاحب الشأن بتقديم المحرر إلى المأمورية كي يتم مراجعته ومن ثم منح صلاحيته للإشهار.

والآن سيقدم المشروع لأي من مكاتب التوثيق كي يتم التصديق والتأكد من توقيعات أطرافه، ليقدم بعدها للمكتب التابع للمأمورية للانتهاء من عملية الإشهار.

سيقوم المكتب بمراجعة المشروع ثم تدوينه في الدفتر الخاص بالإشهار في حال كانت البيانات صحيحة أو وقفه في حال كان هناك سببًا لذلك.

سيتم تسليم المشهر بعدما يتم اعتماده وختمه.

رسوم تسجيل الشقة في الشهر العقاري

كما تم تحديد رسوم التسجيل وفقًا لقانون 70 لعام 1964 بجانب التعديلات التي أجريت عليه، والتي تتضمن تكلفة الأعمال المساحية سواء في القطعة الواحدة أو الوحدة العقارية أو القيد لدى صحيفة الوحدة العقارية بحيث ألا تزيد عن 2000 جنيه مصري، وإليكم الرسوم اللازمة:

500 جنيه إذا وصلت مساحة مسطح 100 متر مربع.

1000 جنية إذا وصلت مساحة 200 متر مربع.

1500 جنيه إذا وصلت مسطح 300 متر مربع.

2000 جنيه إذا ازداد مساحة المسطح عن 300 متر مربع.

في حين أنه بالنسبة للأراضي الصحراوية والزراعية والبور وغيرها، فقد اختلفت الرسوم على النحو التالي: