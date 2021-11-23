/662752/انبي-يسرق-الفوز-من-فيوتشر-في-الدقائق-القاتلة-من-المباراة

حقق انبي الفوز على نادي فيوتشر اف سي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قدم الفريقين مباراة قوية، والتي تعتبر من أقوى اللقاءات في بطولة الدوري، بجانب مباراة القمة، ولقاء الزمالك والإسماعيلي.

وافتتح جون أوكي إيبوكا لاعب فريق انبي التسجيل في المباراة في الدقيقة الـ 21 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

ورد فريق فيوتشر بهدف التعادل في الدقيقة الـ 55 من عمر المباراة، عن طريق أيمن الصفاقسي، من خلال مرور رائع من مصطفى البدري من مدافعي إنبي الذي أرسل تمريرة عرضية إلى محمد فاروق الذي قابلها من لمسة واحدة وأرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء إلى أيمن الصفاقسي الذي سدد الكرة في المرمى الخالي.

وعاد جون أوكي إيبوكا بالهدف الثالث في المباراة، والثاني لفريق انبي ليؤكد على نتيجة الفوز، من خلال ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة.

تشكيل فيوتشر في المباراة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحينم "جنش"

خط الدفاع: جوزيف نجويم - محمد عبد المنعم - سعد سمير - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: غنام محمد - كريم نيدفيد - أحمد رفعت - محمد فاروق

خط الهجوم: مروان محسن - أيمن الصفاقسي

تشكيل إنبي في المباراة:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: مروان داوود - محمد إسماعيل - محمد حامد - علي فوزي

خط الوسط: مصطفى شكشك - مصطفى جمال - مصطفى شلبي - زياد كمال - دينو بيتر

خط الهجوم: جون إيبوكا

فيوتشر وإيسترن كومباني

تفوق نادي فيوتشر على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 4/1 على ستاد بترو سبورت، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح الأهداف عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 5، ثم عزز غنام محمد بالهدف الثاني في الدقيقة 16، ليحرز مروان محسن الهدف الثالث في الدقيقة 22، لينتهي مجريات الشوط الأول بتقدم كبير لفيوتشر وسط أداء أكثر من رائع من لاعبوا الفريق.