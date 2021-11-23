/662755/محمود-الخطيب-الأهلي-يبحث-عن-الريادة-والطموح-بشكل-مستمر-وتعلمت-الكثير-من-صالح-سليم

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن صفوت عبد الحليم كان من أحرف لاعبي كرة القدم الذي شاهدهم خلال مسيرته الكروية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "صفوت عبد الحليم كان لاعب غير عادي، وكان يمتلك المهارة الكبيرة للغاية، وهو يشبه إنيستا لاعب برشلونة الإسباني السابق ومن الممكن أن يكون أفضل منه أيضا".

وتابع "تعلمت الكثير من صالح سليم رئيس الأهلي السابق، وما تعلمته أقوم بتنفيذه حاليا داخل النادي، والناس بدأت تاخد مننا الأفكار والمشاريع التي نقوم بتنفيذها".

وزاد "النادي الأهلي يبحث عن الطموح بشكل مستمر ولا يكتفي بالبطولة الواحد، والريادة هي الهدف المستمر ونسعى للوصول لأعلى النجاحات داخل النادي الأهلي".

وواصل "أسامة عرابي ومحمد عباس كانوا من أفضل اللاعبين الذي أحب مجاورتهم داخل أرض الملعب، وأيضا محمد عامر وعلاء ميهوب".

واختتم "إكرامي الشحات لها غلاوة كبيرة وصديقي المقرب داخل النادي الأهلي، وكانوا يقوم بتجهيز الطعام لي عندما كنا في المعسكرات".

في عيد ميلاده الـ67.. محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية

يحتفل «محمود الخطيب» رئيس النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر عام 2021، عامه السابع والستين، وهو في حالة إستعداد لخوض انتخابات القلعة الحمراء للحفاظ على مقعده في رئاسة القلعة الحمراء.

خاض"بيبو" 450 مباراة خلال مسيرته المحلية والدولية دون الحصول على أي بطاقة مسجلاً أهداف حاسمه وأبرزهم - المباراة النهائية بالدوري المصري موسم 1976، حيث خاض النادي الأهلي مواجهة نارية ضد غزل المحلة، واستطاع فيها محمود الخطيب «بيبو»، تسجيل هدف تاريخي، يحفر في ذاكرة كرة القدم المصرية.

- الهدف الثاني الحاسم لـ«بيبو»، كان بقميص منتخبنا المصري إذ سجل الخطيب هدفا، في شباك المنتخب التونسي في تصفيات كأس العالم، 1977، حيث جاء هذا الهدف بـ«الكعب»، إذ استطاع تمرير الكرة من بين لاعبين في المنتخب التونسي وأحرز الهدف «بكعبه» في خفة ومهارة كبيرة.

الخطيب مع شوبير

- الهدفين الذي سجلهم في مرمى كوتوكو الغاني ، ليمنح المارد الأحمر أول بطولة في تاريخه للأندية أبطال الدوري. - سجل للمارد الأحمر هدفا من طراز فريد أمام مستقبل المرسي التونسي ، رغم أنه كان عائدا من الإصابة، ليصعد الأهلي لدور الـ16 لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

- سجل هاتريك مثير أمام فريق دراجونز البيني في عام 1985، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأهلي بأربعة أهداف، ومن بين أهدافه الثلاثة كان هناك هدف من طراز فريد، ووقتها صعد الأهلى حامل اللقب إلى نصف نهائي بطولة أبطال الكؤوس.