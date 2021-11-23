جدة - نرمين السيد - استضاف الإعلامى رامى رضوان، عبر برنامجه مساء dmc، ماهيتاب الرمال الباحثة البيئية فى مجال نوعية المياه بجهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة، أول مصرية حاصلة على ماجستير علوم البيئات المائية التطبيقية من أجل الاستدامة من معهد ديلفت لعلوم المياه والهندسة البيئية بهولندا، والتى لقبت فى ألمانيا ببطلة إعادة التدوير.





وتحدث ماهيتاب فى مداخلة عبر الفيديو، بفضائية dmc، عن مبادرة الزيت، قائلة إنها وجدت أن الزيوت المستعملة فى بعض المحافظات تشكل خطورة كبيرة وتضر بالبيئة وبالمواطنين أنفسهم، نتيجة لسوء التصرف بها عبر البالوعات والصرف المنزلى ويؤدى ذلك إلى مشاكل فى محطات مياه الصرف واستخدامها لصناعة الصابون، لذا فكرت فى إنتاج الوقود الحيوى من الزيوت المستعملة من خلال تجميعها فى زجاجات بلاستيكية وعند وصولها لنحو 4 لترات، يملأ صاحب المنزل استمارة على "فيس بوك"، ومن ثم التواصل مع أحد أعضاء المبادرة لترتيب زيارة لجمع الزيوت من المواطنين مقابل مبلغ مالى. وأشارت إلى أنها قدمت فى مسابقة تمولها الخارجية الألمانية، ووصلت إلى المراحل الأخيرة، وحصلت على لقب بطلة إعادة التدوير، مؤكدة أنها تأمل فى تعاون الحكومة والقطاع الخاص والباحثين لتعميم مبادرة الزيت، فى كل محافظات مصر، بعدما نجح تطبيقها فى محافظة دمياط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطلة إعادة التدوير لـ dmc: أسعى لتعميم مبادرة الزيت فى كل المحافظات (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.