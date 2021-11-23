عضو مجلس الشئون الخارجية يوضح أهمية تجمع دول الكوميسا بالنسبة لمصر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شريف الخريبى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن القمة الـ21 لرؤساء الدول والحكومات للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا المعروفة باسم تجمع الكوميسا، لها أهمية اقتصادية كبرى، سواء لمصر أو للقارة الإفريقية عموما.





وأوضح فى مداخلة بالفيديو مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء dmc، عبر فضائية dmc، أن قمة الكوميسا الـ21 تعقد فى ظروف مسبوقة فى 3 اتجاهات، الاتجاه الأول هو جائحة كورونا، والثانى التغيرات المناخية التى بدأت تضرب كل دول العالم، ومنها الدول الإفريقية، والثالث هو عدم الاستقرار فى كثير من الدول التى تدخل تحت نطاق تجمع الكوميسا، ومنها إثيوبيا.

وأشار الخريبى إلى أن التحديات التى تواجه هذا التجمع هى تحديات حقيقة، لكن فى المقابل إمكانيات هذه الدول سواء بالنسبة للتنمية الاقتصادية أو التنمية الشاملة، هى إمكانيات هائلة، حيث يصل عدد سكانها إلى نحو نصف مليار نسمة، وبالتالى هذا العدد يمثل سوق كبير جدا.

وبين أن حجم التجارة الخارجية لدول الكوميسا يتخطى حاليا 500 مليون دولار سنويا، بينما يصل حجم التجارة البينية بين دول تجمع الكوميسا وبعضها يصل إلى 120 مليار فقط.

وشدد الخريبى على أن مصر لديها رؤية متكاملة لرئاسة تجمع الكوميسا، وتم الإعلان عن هذه الرؤية أمام كل أعضاء التجمع، مشيرا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسى ستسعى لتحقيق هذه الرؤية خلال الفترة المقبلة.