الخارجية: مصر لم تدخر جهدا لدعم أشقائها الأفارقة فى أوقات الأزمات

جدة - نرمين السيد - أكد السفير وائل نصر الدين، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أن مصر لم تدخر جهدًا لدعم أشقائها الأفارقة حتى فى أوقات الأزمات خلال جائحة كورونا، حيث حرصت على إرسال قوافل طبية إلى عدد من الدول الإفريقية، فضلاً عن إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مليون إفريقى من التهاب الكبد الوبائى (سى).





جاء ذلك فى بيان مصر الذى ألقاه نائب مساعد وزير الخارجية أمام الدورة 69 العادية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المُنعقدة عبر الفيديوكونفرانس فى الفترة من 15 نوفمبر الجارى إلى 5 ديسمبر المقبل.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية إن جائحة كورونا لازالت تمثل تهديدًا للحق فى الحياة والذى يمثل أول حقوق الإنسان، مشيرا إلى الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الجمة الملقاة على عاتق الدول الإفريقية بسبب الجائحة، وهو ما يتطلب مضاعفة اللقاحات التى تتلقاها إفريقيا شهريًا ثلاثة مرات لتمكينها من بلوغ هدف حصول 70% من سكانها على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 بحلول سبتمبر 2022، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه فى القمة العالمية حول جائحة كورونا التى عقدت فى سبتمبر الماضى على هامش افتتاح الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار السفير وائل نصر الدين - فى بيان مصر - إلى أنه لا يمكن قبول تعرض إفريقيا للتهميش مجددًا، ولا تخلفها عن الركب، وضرورة العمل لتحقيق المساواة بين الدول من خلال تعزيز التضامن والتعاون الدولى، وأن تكون القارة الإفريقية مساهمًا رئيسيًا فى الجهود المبذولة لإعادة تشكيل النظام الدولى فيما بعد الجائحة.

كما أشار إلى أهمية الدور المُنتظر اضطلاع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب به من خلال مواجهة التحديات والمساهمة فى إعمال حقوق الإنسان والشعوب فى جميع أنحاء القارة، وذلك عبر القيام بمساعى جادة لاستعادة التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب، والحقوق السياسية والمدنية من جانب آخر.

ونوه بأن جائحة كورونا أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن جميع حقوق الإنسان متشابكة ولا تقبل التجزئة، ويجب التعامل معها بذات الاهتمام.

وأوضح نائب مساعد وزير الخارجية، أن الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، والذى يتم الاحتفال هذا العام بالذكرى الأربعين على دخوله حيز النفاذ، ينفرد عن غيره من صكوك حقوق الإنسان الدولية بأنه يوازن بين الحقوق الجماعية والفردية.

واستعرض نائب مساعد وزير الخارجية محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تم إطلاقها فى سبتمبر الماضى تحت رعاية وبحضور السيد رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الإستراتيجية تم بلورتها بالتشاور مع المجتمع المدنى، وجارى العمل على تنفيذها بالتعاون معه.

وأكد السفير وائل نصر الدين على أن الإستراتيجية تعكس الإرادة الوطنية الخالصة لمصر لتنفيذ الالتزامات الدستورية، إلى جانب التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة إليها، وكذا التوصيات التى تلقتها من اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، أو قبلتها فى إطار آلية الاستعراض الدورى الشامل لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.