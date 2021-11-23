مساء dmc يستعرض رؤية مصر لرئاسة تجمع الكوميسا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال رئاسته، اليوم الثلاثاء، للقمة الـ21 لرؤساء الدول والحكومات للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا المعروفة باسم تجمع الكوميسا، أبرز ملامح الرؤية المصرية لرئاسة التجمع.

وتضمنت ملامح الرؤية المصرية ست نقاط هى: التكامل التجارى الإقليمى وإزالة العوائق الجمركية، والتكامل الصناعى، والتكامل فى قطاعات البنية التحتية، وتشجيع حركة الاستثمارات فى الإقليم، والتكامل فى القطاع الصحى، وتحفيز مجتمع الأعمال بالسوق المشتركة.

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، رئاسة الكوميسا، حيث تتطلع مصر إلى تأكيد دورها الريادى فى محيطها الإفريقى من خلال المساهمة فى زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول تجمع الكوميسا فى العديد من المجالات الاقتصادية.

ويضم تجمع الكوميسا فى عضويته 21 دولة هى: الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندى، وإريتريا، ومصر، وجيبوتى، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتينى (سوازيلاند)، ومالاوى، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوى، وزامبيا، وأوغندا، بحسب موقع منظمة الكوميسا.