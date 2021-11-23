المركز الثقافى الروسى يكرم الخريجين والإعلاميين

جدة - نرمين السيد - نظم المركز الثقافى الروسى فى القاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، اليوم الثلاثاء، احتفالية بيوم الخريج الذى يقام فى شهر نوفمبر من كل عام.





وقال مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، إنه سعيد جدًا بتواجده فى المركز الثقافى الروسى بالقاهرة بعد عمله بمركز الثقافى بالإسكندرية.

وأضاف أن التعاون بين المركز الثقافى الروسى والجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية داعم هام جدا لتعزيز العلاقات بين الشعبين موضحا أن الشعب الروسى محب للشعب المصرى.

وتوجه بالشكر لكل الخريجين ودعمهم الدائم لجسور التواصل بين البلدين، مضيفا أنه يتم العمل حاليا بشكل مكثف على مشاريع لإزدهار العلاقات وتعزيزها بين البلدين وشكر الصحفيين على التواصل بين المراكز الثقافية والجمهور.

كما اختتم تصريحاته بتوضيح قيمة مصر وتاريخها، مؤكدًا أنه فى بداية أى كتب تاريخ بروسيا نجد تاريخ مصر متمثل فى حضارة الفراعنة.

وقال شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، إن جمعية الخريجين استطاعت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع المركز الثقافى الروسى إنجاز العديد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية بمشاركة العديد من رموز المجتمع المصرى للاحتفاء بالثقافة الروسية.

وكرم "جاتين" عددًا من خريجى الجامعات الروسية والسوفيتية لإسهاماتهم المتميزة فى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم تكريم عدد من الإعلاميين المصريين والروس لدورهم البارز فى متابعة أنشطة المركز.