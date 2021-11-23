جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى .. الاهلى يواصل التصدر

أقيم اليوم الثلاثاء مباريتان في ختام لقاءات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف المقاولون العرب نظيره الاسماعيلى بينما التقى فيوتشر مع إنبى .

الإسماعيلي يحصد أول نقطة فى الدورى أمام المقاولون بالجولة الخامسة.. فيديو

انتهت مباراة المقاولون العرب و الإسماعيلي بالتعادل الإيجابي 1 / 1 بهدف لمحمد هاشم في الدقيقة 75 في المباراة التي أقيمت بإستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز ، ليحصل الإسماعيلي على أول نقطة في الدوري ويصعد للمركز الـ17 ويرتفع رصيد المقاولون للنقطة 5 في المركز الـ12.

إنبى يهزم فيوتشر 2 - 1 فى مباراة مثيرة بالدورى

حقق فريق إنبى فوزا مثيرا على نظيره فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء، الثلاثاء، على استاد الاهلى والسلام، في ختام منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز .

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز

واصل فريق الاهلى تصدر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 15 نقطة بينما جاء فى المركز الثانى فريق بيراميدز برصيد 13 نقطة وفى المركز الثالث الزمالك برصيد 10 نقاط وفى المركز الرابع فريق غزل المحلة برصيد 8 نقاط .