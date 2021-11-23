/662756/محمود-الخطيب-جمهور-الأهلي-صاحب-الفضل-لجائزة-أفضل-نادي-في-الوطن-العربي-ويجب-الحفاظ-على-كيان-القلعة-الحمراء

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه لعب لفريق النصر لمدة مبارتين فقط قبل اللعب للنادي الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "فتحي نصير كان له دور كبير في حياتي بشكل عام، وعي الشيمي قالي الأهلي هيجيبلك لبن العصفور، والفريق مرتجي تدخل من أجل تواجدي مع النادي الأهلي بأي شكل".

وزاد "نادي النصر أعلن ترحيبه بتواجدي مع الأهلي أو الإسماعيلي ولكنني قررت اللعب لصفوف المارد الأحمر، وكان أفضل اختيار لي في حياتي الكروية، مع إحترامي الكامل للنادي الإسماعيلي".

وتابع "بعد حصولنا على جائزة أفضل نادي في الوطن العربي لهذا العام، سعيد جدا بهذه الجائزة وهي فخر كبير لنا، وجمهور الأهلي هم أصحاب الفضل والأعضاء في هذه الجائزة".

واختتم "تعرضنا لصعوبات كبيرة خلال الفترة الماضية ولكننا حققنا نجاحات عديدة للغاية، والأهلي صاحب الفضل على الجميع، ويجب أن نحافظ على كيان النادي الأهلي بشكل مستمر".

محمود الخطيب: الأهلي يبحث عن الريادة والطموح بشكل مستمر.. وتعلمت الكثير من صالح سليم

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن صفوت عبد الحليم كان من أحرف لاعبي كرة القدم الذي شاهدهم خلال مسيرته الكروية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "صفوت عبد الحليم كان لاعب غير عادي، وكان يمتلك المهارة الكبيرة للغاية، وهو يشبه إنيستا لاعب برشلونة الإسباني السابق ومن الممكن أن يكون أفضل منه أيضا".

وتابع "تعلمت الكثير من صالح سليم رئيس الأهلي السابق، وما تعلمته أقوم بتنفيذه حاليا داخل النادي، والناس بدأت تاخد مننا الأفكار والمشاريع التي نقوم بتنفيذها".

الخطيب مع شوبير

وزاد "النادي الأهلي يبحث عن الطموح بشكل مستمر ولا يكتفي بالبطولة الواحد، والريادة هي الهدف المستمر ونسعى للوصول لأعلى النجاحات داخل النادي الأهلي".

وواصل "أسامة عرابي ومحمد عباس كانوا من أفضل اللاعبين الذي أحب مجاورتهم داخل أرض الملعب، وأيضا محمد عامر وعلاء ميهوب".

واختتم "إكرامي الشحات لها غلاوة كبيرة وصديقي المقرب داخل النادي الأهلي، وكانوا يقوم بتجهيز الطعام لي عندما كنا في المعسكرات".