/662757/محمود-الخطيب-رفضت-الترشح-لانتخابات-الأهلي-بعد-طلب-صالح-سليم-ولم-أتخيل-رئاسة-القلعة-الحمراء-نهائيا

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه كان يعشق كرة القدم، وكان يقوم بتوفير المصروف الخاص به من أجل مشاهدة نجم كرة القدم البرازيلية بيليه في سينما أوبرا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "أنا جزء من النادي الأهلي، وجزء بسيط للغاية، وأسأل نفسي كل يوم، هل أستحق كل دا؟ وأقدر دائما حب الجماهير، وأشعر أنني لدي تقصير تجاه جماهير الأهلي، واقدم لهم الشكر دائما".

وتابع "تعلمت الانتماء من والدي ووالدتي، وكان لديهم تضحيات كبيرة تجاهنا ومهما تحدثت عنهم لن أوفيهم حقوقهم، ولم أكن أفضل أخواتي في كرة القدم، ووحيد أخويا الكبير كان الأحرف فينا بجانب شقيقي خالد".

وواصل "عمري ما كنت أحلم أني أكون رئيس النادي الأهلي، لأننا أعلم دائما أن هذا المنصب له من السلبيات أكثر من الإيجابيات، ورفضت الترشح لانتخابات الأهلي في سنوات سابقة وقت عهد صالح سليم".

واختتم "سعيد بكل النجاحات التي وصلنا إليها ونتعلم ونسعى لتحقيق ما هو أكبر من ذلك من أجل مصلحة وكيان النادي الأهلي الكبير".

محمود الخطيب: جمهور الأهلي صاحب الفضل لجائزة أفضل نادي في الوطن العربي.. ويجب الحفاظ على كيان القلعة الحمراء

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه لعب لفريق النصر لمدة مبارتين فقط قبل اللعب للنادي الأهلي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "فتحي نصير كان له دور كبير في حياتي بشكل عام، وعي الشيمي قالي الأهلي هيجيبلك لبن العصفور، والفريق مرتجي تدخل من أجل تواجدي مع النادي الأهلي بأي شكل".

وزاد "نادي النصر أعلن ترحيبه بتواجدي مع الأهلي أو الإسماعيلي ولكنني قررت اللعب لصفوف المارد الأحمر، وكان أفضل اختيار لي في حياتي الكروية، مع إحترامي الكامل للنادي الإسماعيلي".

الخطيب مع شوبير

وتابع "بعد حصولنا على جائزة أفضل نادي في الوطن العربي لهذا العام، سعيد جدا بهذه الجائزة وهي فخر كبير لنا، وجمهور الأهلي هم أصحاب الفضل والأعضاء في هذه الجائزة".

واختتم "تعرضنا لصعوبات كبيرة خلال الفترة الماضية ولكننا حققنا نجاحات عديدة للغاية، والأهلي صاحب الفضل على الجميع، ويجب أن نحافظ على كيان النادي الأهلي بشكل مستمر".