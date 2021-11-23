/662758/النصر-السعودي-يفسخ-عقد-عبد-الرزاق-حمد-الله

قرر نادي النصر السعودي فسخ عقد مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، بعدما خرجت تقارير من النادي السعودي تفيد بذلك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعد ذلك نهاية حزينة بعدما بدأت بالالقاب والامجاد و الأرقام القياسية للاعب الذي تألق بشكل كبير بين أرجاء النصر.

وقررت إدارة النصر إنهاء التعاقد من جانب واحد بعد سلسلة من المشاكل مع اللاعب، وكان من المقرر أن ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، والأن أصبح الدولي المغربي بدون نادي ويستطيع أي فريق التعاقد معه مجانا.

الهلال السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا ويتأهل لكأس العالم للأندية

انتهت أحداث مباراة الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، بنتيجو هدفين دون رد، لصالح الفريق السعودي، في لقاء نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل ناصر الدوسري مهاجم الهلال السعودي، الهدف الأول في المباراة في الثانية 16 من عمر اللقاء، ليسجل أسرع هدف نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء موسى ماريجا الهدف الثاني في المباراة، في الدقيقة الـ 63 من عمر اللقاء، ليؤكد على نتيجة الفوز للهلال السعودي، ويتوج بالبطولة مع فريقه.

نتيجة مباراة الهلال والنصر بنصف النهائي

نجح فريق الهلال السعودي من خطف وتحقيق الفوز علي غريمة التقليدي المحلي، فريق النصر، في لقاء نصف نهائي دوري ابطال أسيا لموسم 2020/2021، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

افتتح موسى ماريجا لاعب فريق الهلال سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 17 من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح الهلال، ومن ثم تمريرة سحرية إلى موسى ماريجا الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء، ارتطمت بعبد الله مادو وسكنت شباك حارس مرمى النصر.

وفي نهاية الشوط الأول من المباراة، اذدادت النكبة على فريق النصر، في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع، عندما تلقى على لاجامي مدافع الفريق، بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على صاحب الهدف الوحيد في الشوط الأول موسى ماريجا لاعب الهلال.

العودة من بعيد للنصر

بالرغم من النقص العددي في المباراة من جانب فريق النصر، إلا أن أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق نجح في تسجيل هدف تعديل النتيجة في الدقيقة الـ 50 من عمر اللقاء، من خلال كرة مقوسة رائعة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح النصر هن طريق عبد الفتاح عسيري، ارتقى لها أندرسون تاليسكا وسدد كرة لم يفلح عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال في التصدي للكرة لتسكن الشباك