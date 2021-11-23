/662761/القبض-على-عصابة-تبيع-حشيش-وهيروين-مغشوش-بالإسماعيلية

تمكنت أجهزة الأمن وقوات الشرطة من ضبط عصابة تخصصت في غش الهيروين والحشيش، وبيعهما فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد مصدر أمني، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، تتعقبت نشاط التشكيل العصابي، واتضح أنه مكون من عاطلين أحدهما له سجلا جنائيا، ويقيمان بمحافظة الإسماعيلية، وتخصصا في إعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين لزيتدة كمياته.

إضافة إلي إعداد مكبس لمساعداتها فى عملية الغش، كما يفعلان نفس الأمر بمخدري الحشيش والأيس "الشابو" بكميات كبيرة، ثم يبيعان هذه المواد المخلوطة على نطاق واسع لعملائهم بجميع المحافظات.

وأضاف المصدر أنه تم التنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن المركزي، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، من خلال التجهيز لمأموريات متزامنة للقبض على هذه العناصر.

وأكد المصد الأمني، أنه تم القبض على أحد أفراد العصابة بمزرعة بالإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين المعدة للكبس مخلوطة بمادة الباراسيتامول وزنها 14 كيلو غراما، ومخدر الآيس "الشابو"، ومكبس حديدي بمشتملاته ومبلغ مالي.

كما تم تتبع المتهم الثاني وتبين عدم تواجده بمنزله، وبتفتيش منزله عثر على 38 طربة لمخدر الحشيش وزنها 3800 كيلو جرام.