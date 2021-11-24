ياسين منصور: لا يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بالتنمية دون بنية تحتية

جدة - نرمين السيد - قال رجل الأعمال ياسين منصور رئيس أنه لايمكن تحقيق التنمية دون بنية تحتية تقيمها الدولة وهو مالمسه فى مدينة أكتوبر الجديدة وفى مناطق عدة فى أخر سبع سنوات قائلاً : "البنية التحتية فى أكتوبر الجديدة ممتازة وشفنا ده خلال أخر ست أو سبع سنوات بقوة فى عدد من الطرق والبنية التحتية صوب القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية".





وأضاف فى لقاء خاص خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON : " شايف طفرة هائلة فى الطرق لم نرها فى مصر منذ سنوات كثيرة "وهذا بفضل جهود الدولة فى تطوير البنية التحتية للبلاد بشبكة الطرق الواسعة وهو ما دفع المستثمرين للمضى قدماً فى الاسثمار و بناء مدن جديده وذلك بسبب الطريق الدائر الاوسطى وبات من السهل الوصول لاكتوبر الجديدة فى مدة لاتستغرق 30 دقيقة قائلاً : أخدت من العاصمة الادارية عبر الطريق الدائرى الاوسطى وحتى أكتوبر الجديدة فى مدة لم تتجاوز الثلاثين دقيقة " واكد منصور أن مايتم عبر الطريق الدائرى الاوسطى ربط كافة المناطق ببعضها البعض قائلاً : " الى بيحصل ده غير مسبوق وهو اتجاه وتفكير سليم من الدولة أن تبدأ بالقطاع الخاص لما تملكه من علامة تجارية وخبرة واسعة وثانيهما الحكومة نجحت فى فتح الافاق عبر الشركات الكبرى

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