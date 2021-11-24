مسؤول بالزراعة لـ مساء dmc: التقلبات الجوية فى مصر جزء من التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن مناخ مصر كان حار جاف صيفا، ومعتدل ممطر شتاء، مشيرا إلى أن هذا المناخ الذى كنا نعرفه فى السابق، اختلف بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بسبب التغيرات المناخية العالمية.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، عبر مساء dmc، على فضائية dmc، أوضح أن ما يحدث فى مصر حاليا من تقلبات جوية وموجات طقس سيئ، هى جزء من التغيرات المناخية التى يشهدها العالم. وعن أسباب مشاهد تجمعات الأمطار التى انتشرت فى شوارع الإسكندرية خلال التقلبات الجوية، أوضح محمد فهيم، أن البنية التحتية فى مصر تم تصميمها لاستيعاب كميات قليلة من الأمطار، وذلك بناء عن حالة الطقس المعتادة فى مصر منذ سنوات طويلة. وأشار إلى أن مصر تشهد حاليا تغيرات مناخية وسقوط كميات كبيرة من الأمطار بشكل غير معتاد وغير مسبوق، وبالتالى لا تستوعبها شبكات البنية التحتية.

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