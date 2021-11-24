/662762/محمود-الخطيب-رشحت-الجوهري-لتدريب-منتخب-مصر-1998-ووضعت-لائحة-من-أجل-الصعود-لكأس-العالم-1990

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه رشح محمود الجوهري مدرب منتخب مصر الأسبق، لقيادة الفراعنة عام 1998.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "راضي عن الفترة التي قضيتها داخل منتخب مصر في الإدارة، وعلمت بخبر إقالتي من الجهاز الفني لمنتخب مصر عبر الجرائد اليومية".

وتابع "تقاضيت خلال فترة تواجدي مع منتخب مصر على 78 ألف جنية، وبعد قرار إقالتي قمت بإعادتهم كاملاً لمسئولي الاتحاد والجميع يعمل ذلك الأمر".

وواصل "قمت بترشيح محمود الجوهري لتدريب منتخب مصر عام 1998 وبالفعل قادم المنتخب للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا الغالية ببوركينا فاسو وكان الجميع قبلها يتوقع خسارة مصر من دور المجموعات".

وأكمل "النجم الكاميروني روجيه ميلا توقع مشاركتي في كأس العالم 1990 بإيطاليا بالرغم من اعتزالي كرة القدم، والمشاركة في هذا المحفل العالمي شرف كبير للغاية".

واختتم "وضعت لائحة خاصة من أجل الصعود لكأس العالم 1990 وتم تنفيذها ونجحنا في التفوق والتواجد في كأس العالم بإيطاليا، وأشعر أنني قد أديت واجبي تجاه وطني كإداري قبل الرحيل".

محمود الخطيب: حزين لاستبعاد عدد من أعضاء قائمتي السابقة.. ومن يريد خدمة الأهلي لا ينظر للمناصب الرسمية

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن من يريد خدمة النادي لا ينظر إلى التواجد سواء في مجلس الإدارة أو خارجة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "بالتأكيد حزين للغاية بسبب عدم تواجد الأعضاء الذين كانوا متواجدين معي في المجلس السابق، وكل مرحلة لها متطلباتها الخاصة، والأهم مصلحة النادي الأهلي الكيان الكبير".

انتخابات النادي الأهلي

وتابع "إذا كانت مصلحة النادي الأهلي هي عدم تواجدي في المجلس فلن أتواجد، وخرج من قائمة إبراهيم الكفراوي وجوهر نبيل ورانيا علواني، ويدعموا القائمة حتى الأن بالرغم من عدم تواجدهم في الانتخابات المقبلة".

وواصل "مصلحة النادي الأهلي هي التي تحكمنا، وهذا الأمر ينطبق على محمود الخطيب قبل أي عضر، وأنا جزء بسيط من تاريخ النادي الأهلي".

واختتم "هناك طموحات وأهداف جديدة نريد تحقيقها خلال الفترة المقبلة، وكان ذلك هو السبب في تواجد مجموعة جديدة لانتخابات النادي الأهلي المقبلة".