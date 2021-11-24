لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين نتيجة لتبادل إطلاق الأعيرة النارية في منطقة الشنابلة التابعة لقرية المعابدة في مركز إبنوب بمحافظة إسيوط .

وقال شهود عيان لبوابة دوت الخليج، منذ نصف ساعة فزعت القرية علي أصوات تبادل إطلاق اعيرة ناية وتبين بين عائلتي الخطبة والستايته بمنطقة الشنابله. مصرع شخص وإصابة آخرين في أبنوب بأسيوط وأكمل شهود عيان حديثهم مع بوابة دوت الخليج ، بمصرع شخص وإصابة 2 آخرين من عائلة الخطبة اثر تبادل إطلاق الرصاص. وفي نفس السياق وصل بلاغ لقوات مركز شرطة إبنوب يفيد بوجود إطلاق اعيرة نارية بين عائلتين نتيجة لوجود خلافات قديمة. علي الفور فزعت وقوات مركز الشرطة ومباحث إبنوب لفض الاشتباك والقبض علي الجناه وعمل محضر بالواقعةوالتحقيق بها. كما توجهت سيارات الإسعاف إلي مكان الواقعة وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي إبنوب المركزي وفي انتظار تصريح الدفن، ونقل المصابين إلي مستشفي القصر العيني لاتخاذ العلاج اللازم.

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