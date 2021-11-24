/662764/وكيل-وزارة-الزراعة-ببني-سويف-لتحيا-مصر--بعض-المزارعين-يستخدمون-مبدء-التهويل-حول-نقص-الأسمدة

من جانبة اكد الدكتور عمر حسن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف لموقع دوت الخليج ، ان أزمة الأسمدة كانت موجودة منذ شهرين ولكن الأمور الآن في تحسن واستقرار ، موضح ان البعض يستخدم مبدء التهويل حول نقص الأسمدة وان ذلك غير واقعي .

وكيل وزارة الزراعة ببني سويف لتحيا مصر : بعض المزارعين يستخدمون مبدء التهويل حول نقص الأسمدة

ومن ناحية أخرى أكد سيادته ان مضمون صرف الأسمدة من الجمعيات الزراعية بيكون عن طريق نظام الكارت وبيتم صرف نصف الكمية اذا كانت مساحة الأرض كبيرة ، أما إذا كانت المساحة صغيرة فمن الإيجاز صرف الكمية كاملة موضحا أن ذلك ما هو الا سيستم ملتزمين به وان المشكلة برمتها ستنتهي في فصل الصيف ، مؤكدا أن في حالة عدم وجود الكارت لدى المزارع يملئ استمارة ويتم الصرف من خلالها طبقا للقواعد الموضحة في نظام الكارت .

وعند سؤاله عن مضمون التوعية والإرشاد الزراعي أكد سيادته ، ان مضمون المدارس الحقلية والندوات متوفرة كمبدء تحديث الري مثلا ، مضيفا أن عجز الموظفين مسبب إشكالية كبيرة حول ذلك الإطار .