/662767/دوري-أبطال-أوروبا-برشلونة-يتعادل-من-بنفيكا-بدون-أهداف

تعادل فريق برشلونة مع نظيره بنفيكا بدون أهداف على ملعب "كامب نو"، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأتسحوذ برشلونة على مجريات المباراة وحاول أن يسجل خلالها، ولكنه فشل في تحقيق الفوز، وحافظ دفاع بنفيكا وحارسه على نظافة شباكهم، وخرجوا بنتيجة جيده لهم خارج ملعبهم.

وبذلك النتيجة أرتفع رصيد برشلونة للنقطة رقم 7 في المركز الثاني، بينما ظل بنفيكا ثالثاً بـ5 نقاط، لتحسم الجولة الأخير المتأهل الثاني من المجموعة مع بايرن ميونيخ الذي تأهل بشكل رسمي بعد حصده إلى 15 نقطة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: رونالد أروجوا، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، نيكو جونواليس

خط الهجوم: يوسف ديمير، ممفيس ديباي، جافي.

تشافي هيرنانديز

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لفريق السد القطري، عن خطته مع برشلونة في الفترة المقبله، بعد الإتفاق بين الطرفين، على توليه تدريب الفريق الكتلوني في الفترة المقبلة.

وقال تشافي في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية: "متحمس للغاية، المشروع لدينا طويل الأمد، نسعى للقيام بأشياء عظيمة".

تقرير صحيفة كتالونيا

في ظل ذلك يبحث الفريق الكتلوني عن تقليل الرواتب في صفوف الفريق، لياتي على رأسها أومتيتي مدافع الفريق، والذي يغيب عن الصفوف الأساسية مع الفريق، في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وكثرة الإصابات التي تلاحق اللاعب.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة استقر على فسخ تعاقده مع أومتيتي، للتخلص من راتبه الضخم في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها البارسا.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة بدأ في التحرك بالفعل لفسخ عقد أومتيتي، في ظل عدم استفادة النادي منه، وعدم مشاركته ولو لدقيقة واحدة منذ بداية الموسم، في الوقت الذي يعتبر فيه أحد أعلى لاعبي الفريق أجرًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة حاول تخفيض راتب اللاعب أكثر من مرة، لكنه فشل في ذلك، ليقرر سلك طريق فسخ العقد، الذي يمتد حتى صيف 2023.

وكانت تقارير قد أكدت في وقتٍ سابق، عدم ممانعة أومتيتي الرحيل عن برشلونة، بشرط الانتقال لنادٍ يشارك في دوري الأبطال.