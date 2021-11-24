/662768/محمود-الخطيب-حزين-لاستبعاد-عدد-من-أعضاء-قائمتي-السابقة-ومن-يريد-خدمة-الأهلي-لا-ينظر-للمناصب-الرسمية

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن من يريد خدمة النادي لا ينظر إلى التواجد سواء في مجلس الإدارة أو خارجة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "بالتأكيد حزين للغاية بسبب عدم تواجد الأعضاء الذين كانوا متواجدين معي في المجلس السابق، وكل مرحلة لها متطلباتها الخاصة، والأهم مصلحة النادي الأهلي الكيان الكبير".

وتابع "إذا كانت مصلحة النادي الأهلي هي عدم تواجدي في المجلس فلن أتواجد، وخرج من قائمة إبراهيم الكفراوي وجوهر نبيل ورانيا علواني، ويدعموا القائمة حتى الأن بالرغم من عدم تواجدهم في الانتخابات المقبلة".

وواصل "مصلحة النادي الأهلي هي التي تحكمنا، وهذا الأمر ينطبق على محمود الخطيب قبل أي عضر، وأنا جزء بسيط من تاريخ النادي الأهلي".

واختتم "هناك طموحات وأهداف جديدة نريد تحقيقها خلال الفترة المقبلة، وكان ذلك هو السبب في تواجد مجموعة جديدة لانتخابات النادي الأهلي المقبلة".

محمود الخطيب: لعبت مباراة اعتزالي رغم الأصابة بسبب جماهير الأهلي.. ويكشف كواليس جملة «ألف شكر»

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه رفض طلب صالح سليم بالتواجد في انتخابات الأهلي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "صالح سليم طلب تواجدي في انتخابات الأهلي عامي 1992 وعام 1996 ورفضت الترشح للانتخابات وفي عام 2000 كان سليم متردد من حسم قرار تواجدي".

وتابع "من المؤكد هناك أخطاء في أي عمل والنجاح لم يأتي من فراغ ولابد أن يكون هناك خطة مدروسة لهذا الأمر وأعمل مع كل الأعضاء من أجل تقليل الأخطاء المتواجدة، ومفيش عمل كامل وكبير بدون أخطاء".

وواصل " كنت لا أحب التدرب نهاراً بسبب أشعة الشمس، وكنت أفضل دائما التدريب ليلاً، وكانت هناك إصابة لي خلال مباراة اعتزالي ولكنني شاركت في المباراة".

الخطيب مع شوبير

وأكمل "دخلت أوضة اللبس وكنت أعاني من إصابة شديدة، ولكن فور النزول إلى أرض الملعب وسمعت هتاف الجماهير نسيت الإصابة وشاركت في أخر ربع ساعة من المباراة".

واختتم "قمت بتجهيز كلمة من أجل إلقائها أمام الجماهير، وفي البداية قلت "بسم الله الرحمن الرحيم" قالت الجماهير هتاف "لا يابيبو لا.. لا مالكش حق" فقمت بنسيان ما أريد قولة، وقولت لهم فقط ألف شكر ثلاث مرات".