/662769/محمود-الخطيب-يرد-على-أزمة-العامري-فاروق-وخالد-الدرندلي-وأسباب-اختيار-مي-عاطف-واستبعاد-خالد-عبد-القادر

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه لم تتواجد أي خلافات شخصية بين العامري فاروق وخالد مرتجي داخل مجلس إدارة الأهلي خلال الدورة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "كيف يعقل أن أقوم بتواجد نائب للرئيس وأمين للصندوق بينهما خلافات شخصية؟ من الصعب تصديق هذا الكلام وعار تمام من الصحة".

وتابع "من الممكن أن تكون هناك خلافات في وجهات النظر ولكن أزمات أو مشاكل فهذا لم يحدث، ودائما داخل النادي الأهلي في المجلس نقوم باختيار أراء الأغلبية والجميع يحترم القرارات".

وواصل "التوليفة الحالية في قائمة الأهلي جيدة للغاية ونسعى للنجاح، فتواجد مي عاطف في قائمة الأعضاء تحت السن خيار جيد للغاية، وكانت بترشيح من وليد مبروك، وتستطيع إفادة النادي خلال الفترة المقبلة، وكان هناك ترشيح لـ لمياء مختار للتواجد في مجلس إدارة الأهلي ولكن الاستقرار جاء على مي عاطف في النهاية".

وأكمل "عندما تعرضت لأزمة مفاجئة ودخلت على إثرها للمستشفى تواصلت مع الأعضاء وقلت لهم بأن يذهبوا لتقديم أوراق ترشحهم لانتخابات الأهلي، وكان لابد أن يتم إخراج مرشح واحد من الثمانية، وخرج خالد عبد القادر بطريقة جيدة".

واختتم "خالد عبد القادر هو من طلب الخروج من قائمتي وقال أنه أحدث الوجوة في القائمة والأفضل أن يخرج ويتمنى التوفيق للقائمة خلال الفترة القادمة وأشكره على هذه اللافتة الرائعة".

محمود الخطيب: رشحت الجوهري لتدريب منتخب مصر 1998.. ووضعت لائحة من أجل الصعود لكأس العالم 1990

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه رشح محمود الجوهري مدرب منتخب مصر الأسبق، لقيادة الفراعنة عام 1998.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "راضي عن الفترة التي قضيتها داخل منتخب مصر في الإدارة، وعلمت بخبر إقالتي من الجهاز الفني لمنتخب مصر عبر الجرائد اليومية".

وتابع "تقاضيت خلال فترة تواجدي مع منتخب مصر على 78 ألف جنية، وبعد قرار إقالتي قمت بإعادتهم كاملاً لمسئولي الاتحاد والجميع يعمل ذلك الأمر".

وواصل "قمت بترشيح محمود الجوهري لتدريب منتخب مصر عام 1998 وبالفعل قادم المنتخب للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا الغالية ببوركينا فاسو وكان الجميع قبلها يتوقع خسارة مصر من دور المجموعات".

العامري فاروق وخالد الدرندلي

وأكمل "النجم الكاميروني روجيه ميلا توقع مشاركتي في كأس العالم 1990 بإيطاليا بالرغم من اعتزالي كرة القدم، والمشاركة في هذا المحفل العالمي شرف كبير للغاية".

واختتم "وضعت لائحة خاصة من أجل الصعود لكأس العالم 1990 وتم تنفيذها ونجحنا في التفوق والتواجد في كأس العالم بإيطاليا، وأشعر أنني قد أديت واجبي تجاه وطني كإداري قبل الرحيل".