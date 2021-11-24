صديق والغضبان يبحثان مشروعات التنمية الحضرية فى محافظة بورسعيد

جدة - نرمين السيد - استقبل عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والوفد المرافق له لمناقشة عدد من الملفات التى تخص التطوير الحضرى بالمحافظة.





وصرح "صديق"، أنه كان على رأس موضوعات اللقاء آليات إعادة الصورة الحضارية للعمارات السكنية البديلة للمناطق العشوائية. وأفاد رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع منطقة الأمل الجديد سيتم العمل فيه على رفع إعادة تأهيل ورفع كفاءة كل العمارات التى تحتاج إلى إعادة تأهيل ووضع آلية لتخصيص إدارة متخصصة لإدارة كل مشروع بديل للمناطق العشوائية غير الآمنة. كما تم مناقشة البدء بمشروع تطوير عواصم المحافظات والعواصم الكبرى بمحافظة بورسعيد.

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