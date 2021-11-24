/662770/بسبب-موسيماني-وكهربا-الخطيب-يهاجم-الإعلام-الرياضي-ويتسائل-ليه-كده

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه حزين بعض الشئ من التناول من بعض الإعلاميين على نتائج ونجاحات النادي الأهلي مؤخرا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "بعد مباراة الزمالك تفاجئت بأحد مقدمي البرامج، تناسى فوز الفريق الكبير في مباراة القمة وتناول بأن هناك أزمة بين بيتسو موسيماني ومحمود كهربا لاعب الفريق، فهل هذا يعقل بعد نهاية المباراة الكبيرة والهامة".

وتابع "ياعم قول مبروك الأول وبارك للناس على الفوز والأداء، فالحقيقة مش فاهم ليه اللي بيحصل دا مع الفريق مؤخرا في التناول الإعلامي وأتمنى أن يكون هناك عدالة في الأداء الإعلامي بخصوص أخبار النادي الأهلي وياخدوا في السكة النجاحات اللي بنحققها".

وواصل "عقب فوز الأهلي ببطولة دوري أب\ال أفريقيا الأخيرة، بفتح التليفزيون، لقيت مقدم برامج بيتكلم عن قائمة الراحلين عن الأهلي بأمر من بيتسو موسيماني، فكيف يعقل أن يتم مناقشة هذا الأمر عقب الفوز بالبطولة".

واختتم "الراجل مقالش مبروك حتى، وسبب لنا مشكلة عقب الفوز بالبطولة العاشرة الهامة والغالية، والتي كانت بها صعوبات كبيرة وكثيرة للغاية، ودائما يكون هناك تناول أخبار النادي الأهلي بشكل غريب ومختلف".

محمود الخطيب: حزين لاستبعاد عدد من أعضاء قائمتي السابقة.. ومن يريد خدمة الأهلي لا ينظر للمناصب الرسمية

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن من يريد خدمة النادي لا ينظر إلى التواجد سواء في مجلس الإدارة أو خارجة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "بالتأكيد حزين للغاية بسبب عدم تواجد الأعضاء الذين كانوا متواجدين معي في المجلس السابق، وكل مرحلة لها متطلباتها الخاصة، والأهم مصلحة النادي الأهلي الكيان الكبير".

وتابع "إذا كانت مصلحة النادي الأهلي هي عدم تواجدي في المجلس فلن أتواجد، وخرج من قائمة إبراهيم الكفراوي وجوهر نبيل ورانيا علواني، ويدعموا القائمة حتى الأن بالرغم من عدم تواجدهم في الانتخابات المقبلة".

محمود الخطيب

وواصل "مصلحة النادي الأهلي هي التي تحكمنا، وهذا الأمر ينطبق على محمود الخطيب قبل أي عضر، وأنا جزء بسيط من تاريخ النادي الأهلي".

واختتم "هناك طموحات وأهداف جديدة نريد تحقيقها خلال الفترة المقبلة، وكان ذلك هو السبب في تواجد مجموعة جديدة لانتخابات النادي الأهلي المقبلة".