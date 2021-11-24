/662771/محمود-الخطيب-يعلن-موعد-بناء-ستاد-الأهلي-تفاصيل

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي أن بداية مرحلة البناء لاستاد الفريق الجديد سيكون في الربع الأخير من عام 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "تم وضع الرسومات الهندسية الخاصة باستاد الأهلي ومناطق المحيطة به خلال الفترة الأخيرة، وهذا ما نحن عليه الأن، وندير الأمر بشكل احترافي للغاية وهام".

وواصل "لا نريد أن نخسر خلال عمليه إنشاء ستاد النادي الأهلي، والتكلفة المالية ستكون كبيرة للغاية فلابد أن تكون هناك إدارة قوية وتركيز شديد في هذا الأمر".

وتابع "تم تقديم لي أكثر من نموذج خاص باستاد النادي الأهلي الجديد، ولكن أنتظر إنهاء الرسومات الهندسية الخاصة بهذا الأمر، ثم إعطاء الضوء الأخير لمرحلة البناء واستكمال البنية التحتية من مداخل مخارج الاستاد".

واختتم " النادي الأهلي تضرر كثيراً مثل باقي أندية العالم من أزمة فيروس كورونا، ولكننا لم نقصر تجاه أي فرد داخل النادي الأهلي، وهذا الأمر سبب لنا الأزمات على المدى البعيد ومازالت مستمرة ونعالج الأمر بشكل جيد".

بسبب موسيماني وكهربا.. الخطيب يهاجم الإعلام الرياضي ويتسائل.. ليه كده؟

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه حزين بعض الشئ من التناول من بعض الإعلاميين على نتائج ونجاحات النادي الأهلي مؤخرا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "بعد مباراة الزمالك تفاجئت بأحد مقدمي البرامج، تناسى فوز الفريق الكبير في مباراة القمة وتناول بأن هناك أزمة بين بيتسو موسيماني ومحمود كهربا لاعب الفريق، فهل هذا يعقل بعد نهاية المباراة الكبيرة والهامة".

وتابع "ياعم قول مبروك الأول وبارك للناس على الفوز والأداء، فالحقيقة مش فاهم ليه اللي بيحصل دا مع الفريق مؤخرا في التناول الإعلامي وأتمنى أن يكون هناك عدالة في الأداء الإعلامي بخصوص أخبار النادي الأهلي وياخدوا في السكة النجاحات اللي بنحققها".

ستاد النادي الأهلي

وواصل "عقب فوز الأهلي ببطولة دوري أب\ال أفريقيا الأخيرة، بفتح التليفزيون، لقيت مقدم برامج بيتكلم عن قائمة الراحلين عن الأهلي بأمر من بيتسو موسيماني، فكيف يعقل أن يتم مناقشة هذا الأمر عقب الفوز بالبطولة".

واختتم "الراجل مقالش مبروك حتى، وسبب لنا مشكلة عقب الفوز بالبطولة العاشرة الهامة والغالية، والتي كانت بها صعوبات كبيرة وكثيرة للغاية، ودائما يكون هناك تناول أخبار النادي الأهلي بشكل غريب ومختلف".