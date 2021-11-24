/662772/محمود-الخطيب-يكشف-أسباب-اختيار-خالد-مرتجي-على-حساب-الدرندلي-في-انتخابات-الأهلي

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه يرى أن المجموعة الحالية المرشحة لانتخابات الأهلي هي الأفضل بعد اختيارها بعناية شديدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "أرفض الحديث عن أسباب اختيار خالد مرتجي على حساب الدرندلي لمنصب أمين صندوق النادي الأهلي".

وتابع "لا يمكن أن أتحدث عن أي تفاصيل تخص المجلس أو الانتخابات ولكن أرى أننى تمكنت أن اختيار القائمة الأفضل خلال الانتخابات المقبلة الخاصة بالنادي الأهلي".

وواصل "أثق في أعضاء الجمعية العمومية حول اختيارهم لكل مرشح يريدوا تواجدة خلال الفترة المقبلة بالنادي الأهلي، ولا يصح أن أتحدث عن أي أزمات إحتراما لهم وأعلم أنهم يبحثوا عن مصلحة الأهلي فقط بشكل مستمر ولا ينظروا للمصالح الشخصية".

وأردف "هناك توافق فكري بين وبين خالد مرتجي والقائمة التي اختارها بشكل مستمر، والتفاهم هو أساس النجاح مع القائمة، وكانت هناك استشارات كثيرة من أجل الاستقرار على مرتجي لخوض الانتخابات على منصب أمين الصندوق".

وتابع "خالد مرتجي كان يريد الترشح خلال الدورة الماضية على المناصب الثلاثة الأولى، ولكنني قلت له بأن يترشح على منصب العضو لأن هذا الأمر في مصلحة الأهلي، وكنت أريده أن يكون المسؤل عن العلاقات الخارجية خالصة بالنادي، ووافق على الفور ونسى المصلحة الشخصية".

واختتم "تم تكليف خالد مرتجي ببعض الأمور الخاصة بشركة كرة القدم، وقدم تصورات ونتائج على أكمل وجه وأرى أنه الأفضل لمنصب أمين صندوق الأهلي خلال الدورة المقبلة".

محمود الخطيب يرد على أزمة العامري فاروق وخالد الدرندلي.. وأسباب اختيار مي عاطف واستبعاد خالد عبد القادر

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه لم تتواجد أي خلافات شخصية بين العامري فاروق وخالد مرتجي داخل مجلس إدارة الأهلي خلال الدورة الماضية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "كيف يعقل أن أقوم بتواجد نائب للرئيس وأمين للصندوق بينهما خلافات شخصية؟ من الصعب تصديق هذا الكلام وعار تمام من الصحة".

وتابع "من الممكن أن تكون هناك خلافات في وجهات النظر ولكن أزمات أو مشاكل فهذا لم يحدث، ودائما داخل النادي الأهلي في المجلس نقوم باختيار أراء الأغلبية والجميع يحترم القرارات".

وواصل "التوليفة الحالية في قائمة الأهلي جيدة للغاية ونسعى للنجاح، فتواجد مي عاطف في قائمة الأعضاء تحت السن خيار جيد للغاية، وكانت بترشيح من وليد مبروك، وتستطيع إفادة النادي خلال الفترة المقبلة، وكان هناك ترشيح لـ لمياء مختار للتواجد في مجلس إدارة الأهلي ولكن الاستقرار جاء على مي عاطف في النهاية".

خالد مرتجي ومحمود الخطيب

وأكمل "عندما تعرضت لأزمة مفاجئة ودخلت على إثرها للمستشفى تواصلت مع الأعضاء وقلت لهم بأن يذهبوا لتقديم أوراق ترشحهم لانتخابات الأهلي، وكان لابد أن يتم إخراج مرشح واحد من الثمانية، وخرج خالد عبد القادر بطريقة جيدة".

واختتم "خالد عبد القادر هو من طلب الخروج من قائمتي وقال أنه أحدث الوجوة في القائمة والأفضل أن يخرج ويتمنى التوفيق للقائمة خلال الفترة القادمة وأشكره على هذه اللافتة الرائعة".