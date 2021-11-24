كواليس حوار الخطيب مع شوبير.. أسباب اختيار خالد مرتجي العالمي.. صعوبة عودة رمضان صبحي وحسام عاشور.. رفض طلب صالح سليم.. حقيقة رحيل موسيماني.. وأهمية كهربا

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تواجد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضيفاً على شاشة أون تايم سبورتس، وذلك للحديث عن برنامجة الانتخابي قبل إقامتها الجمعة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأت حلقة محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء مع أحمد شوبير في تمام العاشرة مساء وأمتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وكانت الحلقة ملئية بالأسرار والمفاجأت والتصريحات الهامة الخاصة بالعديد من الأمور.

وتم الحديث عن أسرار الخلاف بين العامري فاروق وخالد الدرندلي، وأسباب اختيار خالد مرتجي مرشحاً على منصب أمين الصندوق.

وأيضا كان هناك الحديث عن أسباب تواجد حسام غالي في الانتخابات القادمة، وعن عودة رمضان صبحي وحسام عاشور للنادي الأهلي مجدداً.

وفيما يلي كل ما جاء خلال حلقة مساء أون تايم مع أحمد شوبير، وحديث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

محمود الخطيب: الأهلي يبحث عن الريادة والطموح بشكل مستمر.. وتعلمت الكثير من صالح سليم

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن صفوت عبد الحليم كان من أحرف لاعبي كرة القدم الذي شاهدهم خلال مسيرته الكروية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "صفوت عبد الحليم كان لاعب غير عادي، وكان يمتلك المهارة الكبيرة للغاية، وهو يشبه إنيستا لاعب برشلونة الإسباني السابق ومن الممكن أن يكون أفضل منه أيضا".

وتابع "تعلمت الكثير من صالح سليم رئيس الأهلي السابق، وما تعلمته أقوم بتنفيذه حاليا داخل النادي، والناس بدأت تاخد مننا الأفكار والمشاريع التي نقوم بتنفيذها".

محمود الخطيب وصالح سليم

وزاد "النادي الأهلي يبحث عن الطموح بشكل مستمر ولا يكتفي بالبطولة الواحد، والريادة هي الهدف المستمر ونسعى للوصول لأعلى النجاحات داخل النادي الأهلي".

وواصل "أسامة عرابي ومحمد عباس كانوا من أفضل اللاعبين الذي أحب مجاورتهم داخل أرض الملعب، وأيضا محمد عامر وعلاء ميهوب".

واختتم "إكرامي الشحات لها غلاوة كبيرة وصديقي المقرب داخل النادي الأهلي، وكانوا يقوم بتجهيز الطعام لي عندما كنا في المعسكرات".

محمود الخطيب: جمهور الأهلي صاحب الفضل لجائزة أفضل نادي في الوطن العربي.. ويجب الحفاظ على كيان القلعة الحمراء

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه لعب لفريق النصر لمدة مبارتين فقط قبل اللعب للنادي الأهلي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "فتحي نصير كان له دور كبير في حياتي بشكل عام، وعي الشيمي قالي الأهلي هيجيبلك لبن العصفور، والفريق مرتجي تدخل من أجل تواجدي مع النادي الأهلي بأي شكل".

وزاد "نادي النصر أعلن ترحيبه بتواجدي مع الأهلي أو الإسماعيلي ولكنني قررت اللعب لصفوف المارد الأحمر، وكان أفضل اختيار لي في حياتي الكروية، مع إحترامي الكامل للنادي الإسماعيلي".

انتخابات النادي الأهلي

وتابع "بعد حصولنا على جائزة أفضل نادي في الوطن العربي لهذا العام، سعيد جدا بهذه الجائزة وهي فخر كبير لنا، وجمهور الأهلي هم أصحاب الفضل والأعضاء في هذه الجائزة".

واختتم "تعرضنا لصعوبات كبيرة خلال الفترة الماضية ولكننا حققنا نجاحات عديدة للغاية، والأهلي صاحب الفضل على الجميع، ويجب أن نحافظ على كيان النادي الأهلي بشكل مستمر".

محمود الخطيب: رفضت الترشح لانتخابات الأهلي بعد طلب صالح سليم.. ولم أتخيل رئاسة القلعة الحمراء نهائيا

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه كان يعشق كرة القدم، وكان يقوم بتوفير المصروف الخاص به من أجل مشاهدة نجم كرة القدم البرازيلية بيليه في سينما أوبرا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "أنا جزء من النادي الأهلي، وجزء بسيط للغاية، وأسأل نفسي كل يوم، هل أستحق كل دا؟ وأقدر دائما حب الجماهير، وأشعر أنني لدي تقصير تجاه جماهير الأهلي، واقدم لهم الشكر دائما".

خالد مرتجي وخالد الدرندلي

وتابع "تعلمت الانتماء من والدي ووالدتي، وكان لديهم تضحيات كبيرة تجاهنا ومهما تحدثت عنهم لن أوفيهم حقوقهم، ولم أكن أفضل أخواتي في كرة القدم، ووحيد أخويا الكبير كان الأحرف فينا بجانب شقيقي خالد".

وواصل "عمري ما كنت أحلم أني أكون رئيس النادي الأهلي، لأننا أعلم دائما أن هذا المنصب له من السلبيات أكثر من الإيجابيات، ورفضت الترشح لانتخابات الأهلي في سنوات سابقة وقت عهد صالح سليم".

واختتم "سعيد بكل النجاحات التي وصلنا إليها ونتعلم ونسعى لتحقيق ما هو أكبر من ذلك من أجل مصلحة وكيان النادي الأهلي الكبير".

محمود الخطيب: لعبت مباراة اعتزالي رغم الإصابة بسبب جماهير الأهلي.. ويكشف كواليس جملة «ألف شكر»

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه رفض طلب صالح سليم بالتواجد في انتخابات الأهلي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "صالح سليم طلب تواجدي في انتخابات الأهلي عامي 1992 وعام 1996 ورفضت الترشح للانتخابات وفي عام 2000 كان سليم متردد من حسم قرار تواجدي".

حوار الخطيب مع شوبير

وتابع "من المؤكد هناك أخطاء في أي عمل والنجاح لم يأتي من فراغ ولابد أن يكون هناك خطة مدروسة لهذا الأمر وأعمل مع كل الأعضاء من أجل تقليل الأخطاء المتواجدة، ومفيش عمل كامل وكبير بدون أخطاء".

وواصل " كنت لا أحب التدرب نهاراً بسبب أشعة الشمس، وكنت أفضل دائما التدريب ليلاً، وكانت هناك إصابة لي خلال مباراة اعتزالي ولكنني شاركت في المباراة".

وأكمل "دخلت أوضة اللبس وكنت أعاني من إصابة شديدة، ولكن فور النزول إلى أرض الملعب وسمعت هتاف الجماهير نسيت الإصابة وشاركت في أخر ربع ساعة من المباراة".

واختتم "قمت بتجهيز كلمة من أجل إلقائها أمام الجماهير، وفي البداية قلت "بسم الله الرحمن الرحيم" قالت الجماهير هتاف "لا يابيبو لا.. لا مالكش حق" فقمت بنسيان ما أريد قولة، وقولت لهم فقط ألف شكر ثلاث مرات".

محمود الخطيب: رشحت الجوهري لتدريب منتخب مصر 1998.. ووضعت لائحة من أجل الصعود لكأس العالم 1990

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه رشح محمود الجوهري مدرب منتخب مصر الأسبق، لقيادة الفراعنة عام 1998.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "راضي عن الفترة التي قضيتها داخل منتخب مصر في الإدارة، وعلمت بخبر إقالتي من الجهاز الفني لمنتخب مصر عبر الجرائد اليومية".

وتابع "تقاضيت خلال فترة تواجدي مع منتخب مصر على 78 ألف جنية، وبعد قرار إقالتي قمت بإعادتهم كاملاً لمسئولي الاتحاد والجميع يعمل ذلك الأمر".

وواصل "قمت بترشيح محمود الجوهري لتدريب منتخب مصر عام 1998 وبالفعل قادم المنتخب للفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا الغالية ببوركينا فاسو وكان الجميع قبلها يتوقع خسارة مصر من دور المجموعات".

الخطيب يتحدث عن منتخب مصر ومحمود الجوهري

وأكمل "النجم الكاميروني روجيه ميلا توقع مشاركتي في كأس العالم 1990 بإيطاليا بالرغم من اعتزالي كرة القدم، والمشاركة في هذا المحفل العالمي شرف كبير للغاية".

واختتم "وضعت لائحة خاصة من أجل الصعود لكأس العالم 1990 وتم تنفيذها ونجحنا في التفوق والتواجد في كأس العالم بإيطاليا، وأشعر أنني قد أديت واجبي تجاه وطني كإداري قبل الرحيل".

محمود الخطيب: حزين لاستبعاد عدد من أعضاء قائمتي السابقة.. ومن يريد خدمة الأهلي لا ينظر للمناصب الرسمية

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن من يريد خدمة النادي لا ينظر إلى التواجد سواء في مجلس الإدارة أو خارجة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "بالتأكيد حزين للغاية بسبب عدم تواجد الأعضاء الذين كانوا متواجدين معي في المجلس السابق، وكل مرحلة لها متطلباتها الخاصة، والأهم مصلحة النادي الأهلي الكيان الكبير".

وتابع "إذا كانت مصلحة النادي الأهلي هي عدم تواجدي في المجلس فلن أتواجد، وخرج من قائمة إبراهيم الكفراوي وجوهر نبيل ورانيا علواني، ويدعموا القائمة حتى الأن بالرغم من عدم تواجدهم في الانتخابات المقبلة".

قائمة محمود الخطيب لانتخابات الأهلي

وواصل "مصلحة النادي الأهلي هي التي تحكمنا، وهذا الأمر ينطبق على محمود الخطيب قبل أي عضر، وأنا جزء بسيط من تاريخ النادي الأهلي".

واختتم "هناك طموحات وأهداف جديدة نريد تحقيقها خلال الفترة المقبلة، وكان ذلك هو السبب في تواجد مجموعة جديدة لانتخابات النادي الأهلي المقبلة".

محمود الخطيب يرد على أزمة العامري فاروق وخالد الدرندلي.. وأسباب اختيار مي عاطف واستبعاد خالد عبد القادر

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه لم تتواجد أي خلافات شخصية بين العامري فاروق وخالد مرتجي داخل مجلس إدارة الأهلي خلال الدورة الماضية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "كيف يعقل أن أقوم بتواجد نائب للرئيس وأمين للصندوق بينهما خلافات شخصية؟ من الصعب تصديق هذا الكلام وعار تمام من الصحة".

رمضان صبحي وحسام عاشور

وتابع "من الممكن أن تكون هناك خلافات في وجهات النظر ولكن أزمات أو مشاكل فهذا لم يحدث، ودائما داخل النادي الأهلي في المجلس نقوم باختيار أراء الأغلبية والجميع يحترم القرارات".

وواصل "التوليفة الحالية في قائمة الأهلي جيدة للغاية ونسعى للنجاح، فتواجد مي عاطف في قائمة الأعضاء تحت السن خيار جيد للغاية، وكانت بترشيح من وليد مبروك، وتستطيع إفادة النادي خلال الفترة المقبلة، وكان هناك ترشيح لـ لمياء مختار للتواجد في مجلس إدارة الأهلي ولكن الاستقرار جاء على مي عاطف في النهاية".

وأكمل "عندما تعرضت لأزمة مفاجئة ودخلت على إثرها للمستشفى تواصلت مع الأعضاء وقلت لهم بأن يذهبوا لتقديم أوراق ترشحهم لانتخابات الأهلي، وكان لابد أن يتم إخراج مرشح واحد من الثمانية، وخرج خالد عبد القادر بطريقة جيدة".

واختتم "خالد عبد القادر هو من طلب الخروج من قائمتي وقال أنه أحدث الوجوة في القائمة والأفضل أن يخرج ويتمنى التوفيق للقائمة خلال الفترة القادمة وأشكره على هذه اللافتة الرائعة".

بسبب موسيماني وكهربا.. الخطيب يهاجم الإعلام الرياضي ويتسائل.. ليه كده؟

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه حزين بعض الشئ من التناول من بعض الإعلاميين على نتائج ونجاحات النادي الأهلي مؤخرا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "بعد مباراة الزمالك تفاجئت بأحد مقدمي البرامج، تناسى فوز الفريق الكبير في مباراة القمة وتناول بأن هناك أزمة بين بيتسو موسيماني ومحمود كهربا لاعب الفريق، فهل هذا يعقل بعد نهاية المباراة الكبيرة والهامة".

بيتسو موسيماني ومحمود كهربا

وتابع "ياعم قول مبروك الأول وبارك للناس على الفوز والأداء، فالحقيقة مش فاهم ليه اللي بيحصل دا مع الفريق مؤخرا في التناول الإعلامي وأتمنى أن يكون هناك عدالة في الأداء الإعلامي بخصوص أخبار النادي الأهلي وياخدوا في السكة النجاحات اللي بنحققها".

وواصل "عقب فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا الأخيرة، بفتح التليفزيون، لقيت مقدم برامج بيتكلم عن قائمة الراحلين عن الأهلي بأمر من بيتسو موسيماني، فكيف يعقل أن يتم مناقشة هذا الأمر عقب الفوز بالبطولة".

واختتم "الراجل مقالش مبروك حتى، وسبب لنا مشكلة عقب الفوز بالبطولة العاشرة الهامة والغالية، والتي كانت بها صعوبات كبيرة وكثيرة للغاية، ودائما يكون هناك تناول أخبار النادي الأهلي بشكل غريب ومختلف".

محمود الخطيب يعلن موعد بناء ستاد الأهلي.. تفاصيل

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي أن بداية مرحلة البناء لاستاد الفريق الجديد سيكون في الربع الأخير من عام 2022.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "تم وضع الرسومات الهندسية الخاصة باستاد الأهلي ومناطق المحيطة به خلال الفترة الأخيرة، وهذا ما نحن عليه الأن، وندير الأمر بشكل احترافي للغاية وهام".

وواصل "لا نريد أن نخسر خلال عمليه إنشاء ستاد النادي الأهلي، والتكلفة المالية ستكون كبيرة للغاية فلابد أن تكون هناك إدارة قوية وتركيز شديد في هذا الأمر".

الخطيب يكشف موعد بناء ستاد الأهلي

وتابع "تم تقديم لي أكثر من نموذج خاص باستاد النادي الأهلي الجديد، ولكن أنتظر إنهاء الرسومات الهندسية الخاصة بهذا الأمر، ثم إعطاء الضوء الأخير لمرحلة البناء واستكمال البنية التحتية من مداخل مخارج الاستاد".

واختتم " النادي الأهلي تضرر كثيراً مثل باقي أندية العالم من أزمة فيروس كورونا، ولكننا لم نقصر تجاه أي فرد داخل النادي الأهلي، وهذا الأمر سبب لنا الأزمات على المدى البعيد ومازالت مستمرة ونعالج الأمر بشكل جيد".

محمود الخطيب يكشف أسباب اختيار خالد مرتجي على حساب الدرندلي في انتخابات الأهلي

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه يرى أن المجموعة الحالية المرشحة لانتخابات الأهلي هي الأفضل بعد اختيارها بعناية شديدة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "أرفض الحديث عن أسباب اختيار خالد مرتجي على حساب الدرندلي لمنصب أمين صندوق النادي الأهلي".

وتابع "لا يمكن أن أتحدث عن أي تفاصيل تخص المجلس أو الانتخابات ولكن أرى أننى تمكنت أن اختيار القائمة الأفضل خلال الانتخابات المقبلة الخاصة بالنادي الأهلي".

وواصل "أثق في أعضاء الجمعية العمومية حول اختيارهم لكل مرشح يريدوا تواجدة خلال الفترة المقبلة بالنادي الأهلي، ولا يصح أن أتحدث عن أي أزمات إحتراما لهم وأعلم أنهم يبحثوا عن مصلحة الأهلي فقط بشكل مستمر ولا ينظروا للمصالح الشخصية".

حسام غالي في قائمة محمود الخطيب

وأردف "هناك توافق فكري بين وبين خالد مرتجي والقائمة التي اختارها بشكل مستمر، والتفاهم هو أساس النجاح مع القائمة، وكانت هناك استشارات كثيرة من أجل الاستقرار على مرتجي لخوض الانتخابات على منصب أمين الصندوق".

وتابع "خالد مرتجي كان يريد الترشح خلال الدورة الماضية على المناصب الثلاثة الأولى، ولكنني قلت له بأن يترشح على منصب العضو لأن هذا الأمر في مصلحة الأهلي، وكنت أريده أن يكون المسؤل عن العلاقات الخارجية خالصة بالنادي، ووافق على الفور ونسى المصلحة الشخصية".

واختتم "تم تكليف خالد مرتجي ببعض الأمور الخاصة بشركة كرة القدم، وقدم تصورات ونتائج على أكمل وجه وأرى أنه الأفضل لمنصب أمين صندوق الأهلي خلال الدورة المقبلة".

هل أعطى محمود الخطيب وعد لـ«خالد مرتجي» لرئاسة الأهلي؟ بيبو يكشف الأسرار!!

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه لم يعطي أي وعود لخالد مرتجي من أجل رئاسة النادي في المستقبل.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "لا أملك الوعود لإعطاء أي شخص منصب يريده داخل النادي الأهلي، والنادي ملك للجماهير والأعضاء والجمعية العمومية هي من تختار الأنسب والأصلح".

وواصل "أسباب اختيار خالد مرتجي لمنصب أمين الصندوق لأنني أريد الوصول للعالمية والوصول لأعلى الدرجات وهذا من حق النادي الأهلي، ومرتجي يعمل على الشأن الأوروبي والعالمي خلال الفترة الأخيرة بشكل مميز".

منصب أمين صندوق النادي الأهلي

وتابع "خالد مرتجي يمتلك الصفات العالمية التي يحتاجها النادي الأهلي للوصول لمبتغاه ولو كنت أفكر بالفكر القديم النمطي لكنت اخترت تواجد المدير المالي في منصب أمين الصندوق".

وأكمل "النادي الأهلي مش بتاعي، فهو ملك تاريخه وأعضاءه وجماهيره الكبيرة، فكيف يعقل أن أعطي أي وعود لأي شخص داخل النادي الأهلي".

واختتم "رفعت شعار أن النادي الأهلي ليس للبيع، ويتواجد في كل الشركات كملك للنادي ولنا النصيب الأكبر، وخالد مرتجي حاليا هو المنسق بين إدارة النادي والاتحاد الدولي لكرة القدم".

الخطيب يتحدث عن عودة رمضان صبحي وحسام عاشور للقلعة الحمراء.. «الأهلي أهم مني شخصياً»

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه من الصعب عودة رمضان صبحي وحسام عاشور للنادي الأهلي مجدداً.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "زعلان على رمضان صبحي، ولم يقدر ما فعله معه النادي الأهلي منذ بدايته وحتى رحيله عن الفريق، ونحترم قرارة ولكن من الصعب عودته للفريق مجددا، ومش زعلان منه نهائيا".

وواصل "الأهلي فعل المستحيل من أجل الإبقاء على رمضان صبحي ولكن لم يوافق اللاعب، فمن الصعب عودنه من جديد للنادي الأهلي، فالنادي أهم من أي شخص مهما كان أسمه، وكذلك الأمر ينطبق على حسام عاشور لاعب الفريق السابق، فقد تم تقديم له كل الخير ولكن رحل بطريقة غير جيدة".

أون تايم سبورتس وبرنامج مساء أون تايم مع شوبير

وزاد "الأهلي أهم مني أنا شخصياً، ومن الصعب عودة أي لاعب خرج من النادي الأهلي بطريقة غير جيدة لصفوف الفريق من جديد، ورحيل أحمد ياسر ريان عن الفريق بأمر من مسويماني من أجل اكتساب الخبرات للاعب".

وواصل "محمود عبد المنعم كهربا تغير كثيرا، وأصبح لا يفتعل الأزمات كما كان في السابق قبل النادي الأهلي، ولا أتدخل في اختيارات موسيماني من أجل لعب كهربا، وأعلم أن الفرصة سوف تأتي ويحصل على مكانته داخل الفريق".

واختتم "في نهاية الموسم الماضي حدث إخفاق بعدم الحصول على بطولة الدوري وكان لابد أن يكون هناك عقوبات وعاد الأداء الجيد وتم رفع العقوبات ومنحهم مكافأة أيضا، وسعيد بلحظة تسليم ميداليات كأس السوبر الأفريقي من لاعبي الأهلي".