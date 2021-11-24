/662759/محمود-الخطيب-لعبت-مباراة-اعتزالي-رغم-الإصابة-بسبب-جماهير-الأهلي-ويكشف-كواليس-جملة-ألف-شكر

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه رفض طلب صالح سليم بالتواجد في انتخابات الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "صالح سليم طلب تواجدي في انتخابات الأهلي عامي 1992 وعام 1996 ورفضت الترشح للانتخابات وفي عام 2000 كان سليم متردد من حسم قرار تواجدي".

وتابع "من المؤكد هناك أخطاء في أي عمل والنجاح لم يأتي من فراغ ولابد أن يكون هناك خطة مدروسة لهذا الأمر وأعمل مع كل الأعضاء من أجل تقليل الأخطاء المتواجدة، ومفيش عمل كامل وكبير بدون أخطاء".

وواصل " كنت لا أحب التدرب نهاراً بسبب أشعة الشمس، وكنت أفضل دائما التدريب ليلاً، وكانت هناك إصابة لي خلال مباراة اعتزالي ولكنني شاركت في المباراة".

وأكمل "دخلت أوضة اللبس وكنت أعاني من إصابة شديدة، ولكن فور النزول إلى أرض الملعب وسمعت هتاف الجماهير نسيت الإصابة وشاركت في أخر ربع ساعة من المباراة".

واختتم "قمت بتجهيز كلمة من أجل إلقائها أمام الجماهير، وفي البداية قلت "بسم الله الرحمن الرحيم" قالت الجماهير هتاف "لا يابيبو لا.. لا مالكش حق" فقمت بنسيان ما أريد قولة، وقولت لهم فقط ألف شكر ثلاث مرات".

محمود الخطيب: رفضت الترشح لانتخابات الأهلي بعد طلب صالح سليم.. ولم أتخيل رئاسة القلعة الحمراء نهائيا

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه كان يعشق كرة القدم، وكان يقوم بتوفير المصروف الخاص به من أجل مشاهدة نجم كرة القدم البرازيلية بيليه في سينما أوبرا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "أنا جزء من النادي الأهلي، وجزء بسيط للغاية، وأسأل نفسي كل يوم، هل أستحق كل دا؟ وأقدر دائما حب الجماهير، وأشعر أنني لدي تقصير تجاه جماهير الأهلي، واقدم لهم الشكر دائما".

وتابع "تعلمت الانتماء من والدي ووالدتي، وكان لديهم تضحيات كبيرة تجاهنا ومهما تحدثت عنهم لن أوفيهم حقوقهم، ولم أكن أفضل أخواتي في كرة القدم، ووحيد أخويا الكبير كان الأحرف فينا بجانب شقيقي خالد".

انتخابات النادي الأهلي

وواصل "عمري ما كنت أحلم أني أكون رئيس النادي الأهلي، لأننا أعلم دائما أن هذا المنصب له من السلبيات أكثر من الإيجابيات، ورفضت الترشح لانتخابات الأهلي في سنوات سابقة وقت عهد صالح سليم".

واختتم "سعيد بكل النجاحات التي وصلنا إليها ونتعلم ونسعى لتحقيق ما هو أكبر من ذلك من أجل مصلحة وكيان النادي الأهلي الكبير".