هل أعطى محمود الخطيب وعد لـ«خالد مرتجي» لرئاسة الأهلي؟ بيبو يكشف الأسرار!!

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أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه لم يعطي أي وعود لخالد مرتجي من أجل رئاسة النادي في المستقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "لا أملك الوعود لإعطاء أي شخص منصب يريده داخل النادي الأهلي، والنادي ملك للجماهير والأعضاء والجمعية العمومية هي من تختار الأنسب والأصلح".

وواصل "أسباب اختيار خالد مرتجي لمنصب أمين الصندوق لأنني أريد الوصول للعالمية والوصول لأعلى الدرجات وهذا من حق النادي الأهلي، ومرتجي يعمل على الشأن الأوروبي والعالمي خلال الفترة الأخيرة بشكل مميز".

وتابع "خالد مرتجي يمتلك الصفات العالمية التي يحتاجها النادي الأهلي للوصول لمبتغاه ولو كنت أفكر بالفكر القديم النمطي لكنت اخترت تواجد المدير المالي في منصب أمين الصندوق".

وأكمل "النادي الأهلي مش بتاعي، فهو ملك تاريخه وأعضاءه وجماهيره الكبيرة، فكيف يعقل أن أعطي أي وعود لأي شخص داخل النادي الأهلي".

واختتم "رفعت شعار أن النادي الأهلي ليس للبيع، ويتواجد في كل الشركات كملك للنادي ولنا النصيب الأكبر، وخالد مرتجي حاليا هو المنسق بين إدارة النادي والاتحاد الدولي لكرة القدم".

محمود الخطيب: حزين لاستبعاد عدد من أعضاء قائمتي السابقة.. ومن يريد خدمة الأهلي لا ينظر للمناصب الرسمية

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن من يريد خدمة النادي لا ينظر إلى التواجد سواء في مجلس الإدارة أو خارجة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "بالتأكيد حزين للغاية بسبب عدم تواجد الأعضاء الذين كانوا متواجدين معي في المجلس السابق، وكل مرحلة لها متطلباتها الخاصة، والأهم مصلحة النادي الأهلي الكيان الكبير".

محمود الخطيب

وتابع "إذا كانت مصلحة النادي الأهلي هي عدم تواجدي في المجلس فلن أتواجد، وخرج من قائمة إبراهيم الكفراوي وجوهر نبيل ورانيا علواني، ويدعموا القائمة حتى الأن بالرغم من عدم تواجدهم في الانتخابات المقبلة".

وواصل "مصلحة النادي الأهلي هي التي تحكمنا، وهذا الأمر ينطبق على محمود الخطيب قبل أي عضر، وأنا جزء بسيط من تاريخ النادي الأهلي".

واختتم "هناك طموحات وأهداف جديدة نريد تحقيقها خلال الفترة المقبلة، وكان ذلك هو السبب في تواجد مجموعة جديدة لانتخابات النادي الأهلي المقبلة".