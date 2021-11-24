الخطيب يتحدث عن عودة رمضان صبحي وحسام عاشور للقلعة الحمراء.. «الأهلي أهم مني شخصياً»

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أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه من الصعب عودة رمضان صبحي وحسام عاشور للنادي الأهلي مجدداً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "زعلان على رمضان صبحي، ولم يقدر ما فعله معه النادي الأهلي منذ بدايته وحتى رحيله عن الفريق، ونحترم قرارة ولكن من الصعب عودته للفريق مجددا، ومش زعلان منه نهائيا".

وواصل "الأهلي فعل المستحيل من أجل الإبقاء على رمضان صبحي ولكن لم يوافق اللاعب، فمن الصعب عودنه من جديد للنادي الأهلي، فالنادي أهم من أي شخص مهما كان أسمه، وكذلك الأمر ينطبق على حسام عاشور لاعب الفريق السابق، فقد تم تقديم له كل الخير ولكن رحل بطريقة غير جيدة".

وزاد "الأهلي أهم مني أنا شخصياً، ومن الصعب عودة أي لاعب خرج من النادي الأهلي بطريقة غير جيدة لصفوف الفريق من جديد، ورحيل أحمد ياسر ريان عن الفريق بأمر من مسويماني من أجل اكتساب الخبرات للاعب".

وواصل "محمود عبد المنعم كهربا تغير كثيرا، وأصبح لا يفتعل الأزمات كما كان في السابق قبل النادي الأهلي، ولا أتدخل في اختيارات موسيماني من أجل لعب كهربا، وأعلم أن الفرصة سوف تأتي ويحصل على مكانته داخل الفريق".

واختتم "في نهاية الموسم الماضي حدث إخفاق بعدم الحصول على بطولة الدوري وكان لابد أن يكون هناك عقوبات وعاد الأداء الجيد وتم رفع العقوبات ومنحهم مكافأة أيضا، وسعيد بلحظة تسليم ميداليات كأس السوبر الأفريقي من لاعبي الأهلي".

هل أعطى محمود الخطيب وعد لـ«خالد مرتجي» لرئاسة الأهلي؟ بيبو يكشف الأسرار!!

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه لم يعطي أي وعود لخالد مرتجي من أجل رئاسة النادي في المستقبل.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "لا أملك الوعود لإعطاء أي شخص منصب يريده داخل النادي الأهلي، والنادي ملك للجماهير والأعضاء والجمعية العمومية هي من تختار الأنسب والأصلح".

وواصل "أسباب اختيار خالد مرتجي لمنصب أمين الصندوق لأنني أريد الوصول للعالمية والوصول لأعلى الدرجات وهذا من حق النادي الأهلي، ومرتجي يعمل على الشأن الأوروبي والعالمي خلال الفترة الأخيرة بشكل مميز".

وتابع "خالد مرتجي يمتلك الصفات العالمية التي يحتاجها النادي الأهلي للوصول لمبتغاه ولو كنت أفكر بالفكر القديم النمطي لكنت اخترت تواجد المدير المالي في منصب أمين الصندوق".

محمود الخطيب يتحدث عن رمضان صبحي وحسام عاشور

وأكمل "النادي الأهلي مش بتاعي، فهو ملك تاريخه وأعضاءه وجماهيره الكبيرة، فكيف يعقل أن أعطي أي وعود لأي شخص داخل النادي الأهلي".

واختتم "رفعت شعار أن النادي الأهلي ليس للبيع، ويتواجد في كل الشركات كملك للنادي ولنا النصيب الأكبر، وخالد مرتجي حاليا هو المنسق بين إدارة النادي والاتحاد الدولي لكرة القدم".