السجينى لـ مساء dmc: رفع كفاءة شبكة الصرف فى الإسكندرية مسألة معقدة.. فيديو

جدة - نرمين السيد - قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم عقد عدد من الجلسات خلال العامين الماضيين لمحاولة التوصل إلى السبب الرئيسى فيما تشهده محافظات مصر وخاصة الإسكندرية غمر الشوارع بمياه الأمطار.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc":الفكرة فى إنشاء شبكة صرف جديدة تتحمل كل هذه الكميات من الأمطار مقيدة بأمرين أولهما التكلفة والآخر هو الكيفية".

وتابع السجينى: "آخر جلسة عقدت لمناقشة هذا الأمر بحضور محافظ الإسكندرية ونائب وزير الإسكان، وقالوا إن رفع كفاءة شبكة الصرف الحالية سيكلف الدولة نحو مليار وبضعة ملايين"، مؤكدًا أن المشكلة تكمن الآن فى آلية تنفيذ ذلك وليس فى تمويله.

وأوضح الفنيات الخاصة بعملية الحفر فى محافظة تضاعف التعداد السكانى فيها الكثافة السكانية من حيث الكم والتوزيع الجغرافى، ستمثل تحديًا كبيرا، مشيرًا إلى أن المسألة معقدة للغاية.

وأردف رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هناك خطة عاجلة للتحسين من كفاءة شبكة الصرف سيتم الانتهاء من تنفيذها فى 30 يونيو عام 2022".