بطلة إعادة التدوير لـ مساء dmc: مبادرة الزيت تدر ربحا على المواطنين.. فيديو

جاء ذلك، خلال لقاء لها عبر البث المباشر، لـ برنامج "مساء dmc"، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة "dmc" الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.
ولفتت ماهيتاب إلى أنها ابتكرت مبادرة مجتمعية بمصر تعرف بمبادرة "الزيت"، وتهدف إلى تجميع زيت الطعام المستخدم من أجل إعادة تدويره على أن تحصل الأسر التى تجمعه على مقابل مادى، كون إلقاؤه فى الصرف الصحى يضر بالشبكة، كما أن استخدامه مرة أخرى دون إعادة تدويره يضر بصحة الإنسان.
وكشفت بطلة "إعادة التدوير"عن أن بدأت بالنزول إلى أرض الواقع فى قرى ومدن مصر لتعريف المواطنين كيفية الاستخدام الصحى لـ الزيت، وكيف أنه يكمن الاستفادة من تجميعه بدلاً من إلقائه فى شبكات الصرف الصحى، مشيرة إلى أن مبادرتها بدأت من محافظة دمياط، ثم توسعت فى محافظة الإسكندرية.
وأشارت إلى أن مبادرة "الزيت"، تهدف إلى إعادة تدويره مرة أخرى فى إنتاج الطاقة الحيوية، لافتة إلى أنها حصلت على جائزة من المعهد السويدى، كواحدة من أفضل المبادرات المجتمعية الخضراء فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط والسويد.
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