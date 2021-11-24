هل يصح أخذ لقاح كورونا والإنفلونزا معا؟.. مساء dmc يجيب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بـ وزارة الصحة والسكان، إنه لا توجد أى مشكلة فى الحصول على لقاح كورونا، ولقاح الإنفلونزا الموسمية معا فى نفس اليوم، إلا أنه يفضل أن يتم أخذ لقاح كورونا فى ذراع ولقاح الإنفلونزا فى ذراع أخرى.





جاء ذلك، خلال حوارها مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج مساء dmc المذاع على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الثلاثاء.

وأشارت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بـ وزارة الصحة والسكان إلى إنه يتم تطعيم نحو 400 ألف مواطن بشكل يومى، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تتوسع فى مجال تطعيم المواطنين.

ولفتت إلى أنه من الممكن أن يسجل المواطن على الموقع الإلكترونى، ويتوجه إلى مركز لقاح كورونا للحصول على لقاح دون انتظار الرسالة، مشيرة إلى أن لقاحات كورونا لا تمنع الإصابة، ولكنها تقلل من نسبة الإصابة والمضاعفات.

وشددت الدكتورة جيهان العسال على أن الحصول على لقاحات كورونا فى غاية الأهمية للتقليل مضاعفات الإصابة بـ الفيروس، مؤكدة أن أفضل لقاح هو اللقاح المتوفر أمام المواطن وكل اللقاحات معتمدة ونتائجها جيدة وفعالة وآمنة.

وفى سياق متصل، أكدت أن لقاح الإنفلونزا متواجد منذ سنوات، وكل عام يصاب ملايين بـ الإنفلونزا وهناك حوالى 600 ألف حالة وفاة سنويا، بسبب الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة حصول الأفراد الأكثر عرضة للخطر على اللقاح ومنهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام.