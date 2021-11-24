اعرف الصح.. الإفتاء تكشف عن حكم «الشماتة» فى الناس

جدة - نرمين السيد - وقالت، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ضمن مبادرة اعرف الصح: "الشماتة فى الغير من الأخلاق الذميمة والصفات القبيحة التى ينبغى على المسلم أن لا يتصف بها.. فالفرح بما ينزل بالغير من المصائب من الأخلاق الذميمة والصفات القبيحة التى نهى عنها سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، فى أكثر من موضع، وبين أن جزاء الشامتين أن يتعرضوا للبلاء، بعدما يعافى الله تعالى المشموت بهم".

وأضافت: "قال صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تظهر الشماتة لأخيك، فيرحمه الله ويبتليك".. رواه الترمذى، كما أنها تتنافى مع المودة والرحمة التى يفترض وجودهما بين المسلمين، فإن من أخلاقهم أن يتألم بعضهم لبعض، ويفرح بعضهم لفرح البعض الآخر".

واختتمت الإفتاء: "الشماتة من صفات المنافقين، والعاقل هو الذى لا يشمت بما ينزل بغيره من المصائب، لأن سنة الله الجارية فى خَلْقه أنَّ الأيام تدور، فلا يدوم لأحد حزن ولا يستمر لأحد سرور".