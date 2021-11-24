صور- إشادات روسية بـ إصدارات الأوقاف فى جميع المجالات

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عددًا من الشخصيات الروسية المشاركة فى مؤتمر "روسيا والعالم الإسلامى"، والمقام حاليا، فى مدينة جدة، بـ المملكة العربية السعودية.





جاء ذلك، خلال على هامش لقائه، مساء أمس الثلاثاء، عددا من المثقفين وأعضاء الوفد الرسمى الروسى المشارك فى المؤتمر.

وأهدى وزير الأوقاف عددًا ممن التقى بهم نسخا من إصدارات الأوقاف المترجمة إلى اللغة الروسية، ولخص لهم بعض مضامينها، وهو ما حاز ثناء وإعجاب المشاركين فى المؤتمر من المثقفين الروس.

وأشاد المثقفون الروس بهذه الإصدارات وعبروا عن أواصر الصداقة المصرية الروسية واعتزازهم بالعلاقات القوية مع مصر.

وكان من بين ممن التقى بهم الوزير، يفجينى يورومين، رئيس قسم التفاعل مع المنظمات الدينية فى مكتب رئيس الاتحاد الروسى للسياسة الداخلية، والدكتورة آنا بوليكوفا، الأستاذ بجامعة موسكو ومستشارة مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامى"، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس شورى المفتين بروسيا الاتحادية.