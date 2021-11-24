أخبار مصرية

ياسمين الخيام تكشف سبب تسمية والدها بـ الشيخ الحصرى.. فيديو

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محمد عبد المحسن 2021-11-24 06:28 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وأضافت، خلال حديثها مع برنامج "من مصر"، والذى يذاع على قناة سى بى سى الفضائية، أن هناك كثيرا من الكتاتيب باسم والدها فى كثير من الدول الإفريقية، وهذا دليل على تأثيره بصورة كبيرة فى المجتمع الإسلامى.

 

ولفتت إلى أن والدها الفاضل كان له علاقة بـ المستشار أحمد موافى، وكانت علاقة محبة وأخوة، معقبة: "كانوا بيرجعوا من صلاة الجمعة معا من الحسين، وكنت باخد المستشار أحمد موافى واسطة عشان ينفع والدى، لكى أكمل تعليمى فى جامعة القاهرة".

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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