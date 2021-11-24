ياسمين الخيام تكشف سبب تسمية والدها بـ الشيخ الحصرى.. فيديو

جدة - نرمين السيد - وأضافت، خلال حديثها مع برنامج "من مصر"، والذى يذاع على قناة سى بى سى الفضائية، أن هناك كثيرا من الكتاتيب باسم والدها فى كثير من الدول الإفريقية، وهذا دليل على تأثيره بصورة كبيرة فى المجتمع الإسلامى.
ولفتت إلى أن والدها الفاضل كان له علاقة بـ المستشار أحمد موافى، وكانت علاقة محبة وأخوة، معقبة: "كانوا بيرجعوا من صلاة الجمعة معا من الحسين، وكنت باخد المستشار أحمد موافى واسطة عشان ينفع والدى، لكى أكمل تعليمى فى جامعة القاهرة".
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