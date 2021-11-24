تسلم مصر رئاسة الكوميسا يتصدر اهتمامات وعناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "مصر تتسلم رئاسة الكوميسا"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مصر تسلمت رئاسة تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "كوميسا"، أمس من دولة مدغشقر، خلال انطلاق أعمال القمة الـ21 التى تعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أدوات سلطة القمة ورئاستها من أندريه راجولينا رئيس مدغشقر، وتعد القمة النوعية الأولى لتجمع كوميسا، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الصحيفة أن القمة تعقد تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خـلال التكامل الرقمى الاقتصادى الاستراتيجى" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمى لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجتمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

وفى صفحتها الرئيسية وتحت عنوان "مبادرة مصرية للتكامل الصناعى بين دول الكوميسا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طرح محاور خطة العمل الإستراتيجية التى تجسد رؤية مصر، لتعزيز التنمية والاندماج الاقتصادى والتعاون المشترك بين دول تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا)، فى إطار الخطة متوسطة المدى "2021 - 2025 "، وذلك فى كلمته، أمس، عقب تسلمه رئاسة القمة بالدورة الـ21 لدول التجمع من أندريه راجولينا، رئيس مدغشقر، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى كشف عن أن مصر أعدت مبادرة للتكامل الصناعى الإقليمى، بما يتوافق مع الإستراتيجية الصناعية للكوميسا (2017 - 2026)، وأجندة التنمية الإفريقية 2063، بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، لوضع خطة تنفيذية من أجل تحقيق هذا التكامل الصناعى، وزيادة الإنتاجية تحت شعار "صنع فى الكوميسا"، والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم، وتحسين قدرتها التنافسية فى زيادة الإنتاج الصناعى.

ولفتت إلى أن الرئيس أكد أن تشجيع وجذب الاستثمار فى إقليم «الكوميسا» يتطلبان مزيدا من الجهود، لاستغلال المقومات الفريدة التى تحظى بها دول التجمع، منبها إلى أن مصر ستعمل على قائمة بالفرص الاستثمارية، لعرضها على مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل من أجل العمل على تنفيذها، بما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وتوفير مزيد من فرص العمل لمواطنى الإقليم.

وأشار الرئيس، فى كلمته بالقمة، إلى أن التقدم المحرز فى التكامل الاقتصادى القارى صاحبه العديد من التحديات التى واجهتها دول الإقليم والعالم بسبب جائحة «كورونا»، مطالبا بتضافر الجهود المشتركة، لمواجهة تلك التحديات، وعلى رأسها جائحة «كورونا» التى أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية. ونوه الرئيس إلى أن تضافر الجهود يجسده عنوان القمة، وهو «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الاقتصادى الرقمى الاستراتيجي».

وأشارت صحيفة "الأهرام" إلى أن الرئيس السيسى أوضح أن المبادرات التى تطرحها الرؤية المصرية لرئاسة تجمع «كوميسا» تسهم فى تعميق التكامل فى عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بين دول الكوميسا على الأجلين القصير والمتوسط.

وفيما يتعلق بالتكامل التجارى الإقليمى، وإزالة العوائق الجمركية، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى أكد إيمان مصر بضرورة التكامل الإقليمى والقارى، لتنمية التجارة البينية، لافتا إلى أن مصر دأبت منذ انضمامها لـ«الكوميسا» على تطبيق الإعفاءات الجمركية، فى إطار منطقة التجارة الحرة، كذلك دعم التكامل مع التجمعات الإقليمية الثلاثة "الكوميسا"، وجماعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية "سادك".

وبالنسبة للتكامل فى القطاع الصحى، أوضح الرئيس أن تداعيات «كورونا» أكدت أهمية التكامل الإقليمى والعمل المشترك، لمواجهتها والحفاظ على صحة المواطنين.

وفى الشأن المحلى وتحت عنوان "مدبولى: توسيع دور القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الحكومة المصرية تعكف على بلورة استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة تحدد دور الحكومة المصرية، ومجالات مشاركتها فى قطاعات الاقتصاد، والقطاعات التى سيتولى قيادتها القطاع الخاص، تمهيدا لنشرها بنهاية العام الجارى إعمالا لمبدأ الشفافية، ولاطلاع القطاع الخاص المحلى والأجنبى على الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأضافت الصحيفة أن مدبولى أوضح، خلال اللقاء الموسع الذى عقده أمس الأول مع المجموعة المالية هيرميس القابضة وممثلى 28 مؤسسة مالية واستثمارية، أن الحكومة تعمل جاهدة فى الوقت الحالى على تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه فى ضوء الوضع الصعب الذى شهده الاقتصاد المصرى قبل تبنى الإصلاح الاقتصادى، لم يكن القطاع الخاص قادرا أو راغبا فى ضخ الاستثمارات اللازمة لخلق فرص العمل الكافية التى تحتاج إليها الدولة التى تصل إلى مليون فرصة عمل سنويا، لذا لم يكن لدى الحكومة خيار سوى التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور، وضخ استثمارات عامة بهدف تعويض التراجع الذى شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص.

وفى الشأن التعليمى، وتحت عنوان "ضوابط امتحانات رابعة ابتدائى.. الأسبوع القادم"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن قطاع التعليم الـعـام بوزارة التربية والتعليم يبدأ فى إرسـال ضوابط امتحانات الصف الرابع الابتدائى إلى مديريات التربية والتعليم بداية الأسبوع القادم تمهيدا لقيام الإدارات التعليمية لوضع أول امتحانات تقييمية لما يصل إلى 2.6 مليون تلميذ وتلميذة وفق منظومة التعليم الجديدة القائمة على الفهم والتحليل بعيدا عن الحفظ والتلقين.

ونقلت الصحيفة عن د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم تأكيده أنه لا توجد نماذج استرشادية فى نظام التعليم الجديد لأننا نربى الطالب على التعلم وليس التعود على أنماط امتحانية مثل الماضى، مضيفا أن امتحانات الشهر هى فى حد ذاتها أمثلة من طرق التقييم مثل الأنشطة داخل الكتب الجديدة فنحن نعلم الأطفال كيف يفكرون وكيف يتعلمون.. مشيرا إلى أن أسئلة الامتحانات قصيرة.

وعن حالة الطقس المتوقعة، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الأرصاد: الجو بديع ومشمس.. حتى إشعار آخر"، أن بعض محافظات الجمهورية شهدت، موجة من الطقس السيئ وحالة عـدم الاستقرار تسببت فى هطول أمطار غزيرة وسقوط ثلوج، استمرت يومين، حيث أكد مسئولو هيئة الأرصاد الجوية أن الاستقرار فى حالة الطقس يبدأ من اليوم.

وتوقع هشام طحون رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار التى بدأت ذروتها يوم السبت الماضى سوف تقل حدتها بالتدريج وبدأت حالة من الاستقرار الجوى اعتبار من أمس وسوف تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية أما القاهرة الكبرى وباقى محافظات الدلتا وجنوب مصر فستشهد شبورة مائية فى الساعات المبكرة من الصباح.

وفى الشأن الاقتصادى، وتحت عنوان "المالية: انتهاء حصر الثروة العقارية الشهر المقبل"، ذكرت صحيفة "الأخبار" نفت الحكومة ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن فرض ضريبة للتصرفات العقارية على جميع العقارات بالقرى والنجوع فى محافظات الجمهورية، حيث تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة المالية والتى نفت تلك الأنباء.

وشددت على أن ضريبة التصرفات العقارية لن تطبق على مالكى الوحدات السكنية بالقرى والنجوع، بينما يقتصر تطبيقها فقط على العقارات فى المدن والحضر، على أن يلتزم بسدادها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود البيع، كما تم إجـراء تخفيض كبير لقيمة الضريبة المقطوعة على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 2013.

وفى ذات السياق، أكد د. محمد معيط وزيـر المالية على الاستمرار فى تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية من أجل تبسيط ودمـج ورقمنة الإجــراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة "مصر الرقمية"، ووجه بإتاحة خدمات سداد الضريبة وتقدمى الطعون على القيمة التى قررتها اللجان عبر المنصة، وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون حتى لا فى المرحلة الإدارية حتى لا يكون المكلفون بأداء الضريبة فى حاجة للجوء للمحاكم.

وعن الوضع فى أثيوبيا، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن تقارير إعلامية رجحت سقوط مدينة "دبر برهان" التى تبعد عن العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" بنحو 130 كيلو مترا فى يد تحالف المعارضة الإثيوبية خلال ساعات، بينما هدد رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد بقيادة الجيش.. على حد تعبيره.

ونقلت الصحيفة عن "آبى" قوله، فى بيان نشره على حسابه على موقع "تويتر": سأتوجه إلى الجبهة لقيادة قواتنا المسلحة.. أولئك الذين يريدون من أبناء إثيوبيا الذين سيفتح التاريخ ذراعيه لهم دافعوا عن البلد اليوم.. لاقونا فى الجبهة.

وذكرت "الأهرام" أن شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية نقلت عن مسؤول عسكرى قوله إن الجيش الأمريكى وضع قوات العمليات الخاصة الموجودة فى جيبوتى على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة للسفارة الأمريكية بإثيوبيا حالة تدهور الوضع".