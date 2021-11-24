طقس الأربعاء.. استقرار الحرارة مع استمرار الشبورة الكثيفة.. القاهرة 24

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، فيما يسود ليلا طقس بارد على جميع الأنحاء. حالة الطقس اليوم وكشفت الأرصاد تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وعن حالة البحر المتوسط، أكدت الأرصاد أنها ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 24 16 الإسكندرية 23 14 وادى النطرون 24 16 طنطا 23 15 شبين الكوم 24 16 دمنهور 23 15 بلطيم 23 15 مطروح 22 14 السلوم 22 14 سيوة 24 11 بورسعيد 23 15 دمياط 23 15 الزقازيق 24 15 المنصورة 23 15 الاسماعيلية 25 13 السويس 24 14 العريش 22 15 رفح 21 15 رأس سدر 22 14 نخل 20 06 نويبع 20 16 طابا 20 16 كاترين 18 07 الطور 25 13 شرم الشيخ 27 19 الغردقة 27 17 مرسى علم 27 17 الفيوم 24 12 بنى سويف 25 12 المنيا 25 11 أسيوط 25 09 سوهاج 26 14 قنا 27 13 الأقصر 28 13 أسوان 28 15 ادفو 27 15 أبوسمبل 27 14 الوادى الجديد 27 13 شلاتين 27 17 حلايب 25 18

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