وزير التعليم: لا توجد حالة تسمم واحدة بين الطلاب.. وكل ما يتداول ادعاء

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا توجد حالة تسمم واحدة أو طالب يتلقى علاجا، مشيرا إلى أن التغذية المدرسية تسير بانتظام وعلى أعلى مستويات الجودة.





وقال الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والمحافظين ومديرى مديريات التعليم والصحة، وتبين أن كل ما تم تداوله هو حالات اشتباه أو ادعاء، وتتولى الأجهزة الرقابية التحقيق. وكان عدد من طلاب مدرسة شركة السكر الابتدائية بنجع حمادى بمحافظة قنا، وعدد من طلاب مدارس "الكوم الأحمر والكداليك والسلام وعرب مطير" بمحافظة أسيوط، تعرضوا لحالة إعياء، إثر تناولهم الوجبة المدرسية، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتم التأكد من خروجهم جميعًا بعد الاطمئنان على صحتهم.

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